Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε απόψε με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών Mohammad Mustafa.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε τη σημασία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - προτεραιότητα αποτελεί η απρόσκοπτη ροή αυξημένης ανθρωπιστικής βοήθειας και η αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών στη Γάζα.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε επίσης, ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ΕΕ με στόχο την ενδυνάμωση των θεσμών της Παλαιστινιακής Αρχής με την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

