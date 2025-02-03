Λογαριασμός
Γεραπετρίτης: Η συνάντηση με τον Παλαιστίνιο ομόλογό του Mohammad Mustafa για τη Γάζα

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε τη σημασία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - προτεραιότητα αποτελεί η απρόσκοπτη ροή αυξημένης ανθρωπιστικής βοήθειας

Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε απόψε με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών Mohammad Mustafa. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε τη σημασία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - προτεραιότητα αποτελεί η απρόσκοπτη ροή αυξημένης ανθρωπιστικής βοήθειας και η αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών στη Γάζα. 

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε επίσης, ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ΕΕ με στόχο την ενδυνάμωση των θεσμών της Παλαιστινιακής Αρχής με την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

