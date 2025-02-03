Σφοδρή βροχόπτωση ξέσπασε στην Αθήνα λίγα λεπτά μετά τις 20.00, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους του κέντρου. Η βροχή, συνοδευόμενη από κεραυνούς και βροντές, ήταν ιδιαίτερα έντονη και επίμονη και αιφνιδίασε πολλούς πολίτες που ήταν στον δρόμο εκείνη την ώρα.

Λόγω της βροχόπτωσης προκλήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία στην Πειραιώς καθώς έκλεισε στο ύψος της Χαμοστέρνας και της Πέτρου Ράλλη.

Ανάλογη εικόνα και στην παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου, όπου -ξανά- βγήκαν στον δρόμο τα βοθρολύματα. Όχημα της ΕΥΔΑΠ έσπευσε στο σημείο για να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος,

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η καταιγίδα θα συνεχιστεί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα, ενώ ο καιρός θα παραμείνει και αύριο βροχερός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το meteo, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου βροχές θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά και νότια όπου τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο. Προοδευτικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες ενδέχεται να είναι παροδικά ισχυρές και να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση. Χιονόπτωση θα εκδηλωθεί στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια του νομού και στη συνέχεια θα σταματήσουν Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και προοδευτικά βόρειοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές κατά περιόδους και βελτίωση του καιρού τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 9 βαθμούς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 4 βαθμούς, στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα από -1 έως 9-10, στα δυτικά και στα νότια ηπειρωτικά από 5 έως 15 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 10-11, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 6 έως 12 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 5 έως 10 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 και ενδεχομένως πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

