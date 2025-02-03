Αμείωτη παραμένει η σεισμική δραστηριότητα η οποία εξελίσσεται πλέον κοντά στην Αμοργό και περιλαμβάνει μεγαλύτερα μεγέθη απ' ότι χθες, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

«Και οι δύο επιτροπές συζήτησαν τα νέα δεδομένα και το κοινό πόρισμα είναι το εξής. Ότι η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται πλέον κοντά στη νήσο Αμοργό, παραμένει αμείωτη και περιλαμβάνει μεγαλύτερα μεγέθη απ' ότι περιλάμβανε χθες. Η συχνότητα των σεισμικών δονήσεων αυξήθηκε ως ένα βαθμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάνε σε κορύφωση των δεδομένων. Η κοινή διαπίστωση είναι ότι τα φαινόμενα αυτά μπορεί να διαρκέσουν αρκετές μέρες ακόμα ίσως και μερικές εβδομάδες. Η σεισμική αυτή δραστηριότητα η οποία εξελίσσεται δεν έχει καμία σχέση με τα ηφαιστειακά κέντρα και με την ηφαιστειακή δραστηριότητα η οποία ακολουθεί δικούς της ρυθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επανέλαβε τα μέτρα που πρότειναν οι επιτροπές που συνεδρίασαν σήμερα εκ νέου από κοινού τονίζοντας ότι συνέστησαν να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία μέχρι την Παρασκευή. Παράλληλα, επεσήμανε τις οδηγίες που είχαν δώσει οι Επιτροπές για τους πολίτες, οι οποίες αναφέρουν να αποφεύγουν παλιά και εγκαταλειμμένα σπίτια, καθώς και τις περιοχές με έντονες μορφολογικές ασυνέχειες για τον κίνδυνο των κατολισθήσεων και των καταπτώσεων. Ακόμη, τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση στα τέσσερα λιμάνια του νησιού και να ακολουθούνται οι οδηγίες που δίνονται μέσω της ιστοσελίδας, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

«Επίσης, εκείνο το οποίο προτείναμε είναι να αδειάσουν οι κολυμβητικές δεξαμενές οι οποίες είναι στο χείλος της καλδέρας, για να μην επιβαρύνεται η κατάσταση ακόμα περισσότερο. Το κυρίαρχο θέμα είναι ότι θα πρέπει συντεταγμένα οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των θεσμικών επιστημονικών επιτροπών που έχουν συσταθεί και όχι ανεύθυνες φημολογίες οι οποίες διασπείρονται, είτε μέσω των μέσων ενημέρωσης, είτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει τα ηφαίστεια, όπως το Κολούμπο ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι ναι μεν μπορεί να το επηρεάσει έμμεσα, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ενεργοποιήσει τα ηφαίστεια. «Μία σεισμική δραστηριότητα, η οποία εξελίσσεται σε λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια των πρανών και στο Κολούμπο, οπότε να γίνουν μικρές κατολισθήσεις, να αυξηθεί η θολότητα των νερών. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι πάμε για ενεργοποίηση των ηφαιστείων, είτε της Καλδέρας, είτε του ηφαιστείου του Κολούμπου», επισήμανε και προσέθεσε ότι η σεισμική δραστηριότητα έχει τεκτονικά χαρακτηριστικά.

«Η ηφαιστειακή δραστηριότητα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μεγέθη τα οποία βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης που διαφέρουν τελείως από την ηφαιστειακή δραστηριότητα και τη σεισμική δραστηριότητα», είπε.

Όπως εξήγησε η ιδιομορφία αυτής της σεισμικής ακολουθίας είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί κύριος σεισμός. «Κατά ανάγκη δεν περιμένουμε κάποιον μεγαλύτερο. Μπορεί να αυξηθεί η σεισμική δραστηριότητα και να έχουμε κάποιους μεγαλύτερους σεισμούς.

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ μεγάλο σεισμό που διαφέρει και από την προσεισμική ακολουθία και τη μετασεισμική ακολουθία. Έχουμε να κάνουμε με μια ισοπεδωμένη ουσιαστικά διαδικασία που δεν ξεχωρίζει κανένας ποιος είναι ο κύριος σεισμός ή ποιος δεν είναι. Όταν έχουμε έναν μεγάλο σεισμό, αυτόν τον ονομάζουμε κύριο σεισμό.

Αμέσως μετά, έχουμε ταχεία απόσβεση της σεισμικής δραστηριότητας η οποία γίνεται μέσα σε μερικές μέρες ή μερικές ώρες. Όταν όμως έχουμε μια τέτοια διαδικασία που δεν ξεχωρίζουμε τον κύριο σεισμό, αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μια μακρόσυρτη ακολουθία που πάλι δεν θα έχουμε κάποιον κύριο σεισμό, αλλά θα έχουμε τέτοια μεγέθη λίγο κάτω από 5 ή λίγο πιο πάνω από 5», τόνισε και κατέληξε: «Το 6 είναι το ακραίο σενάριο το οποίο υπολογίζουμε στα επιχειρησιακά μας σχέδια, γιατί ανάλογα με τα σενάρια που διατυπώνονται, διαρθρώνονται και τα επιχειρησιακά σχέδια. Σε αυτή την περίπτωση το 6, για μένα τουλάχιστον προσωπική αντίληψη, είναι ότι είναι το πολύ ακραίο σενάριο το οποίο θα έχει πολύ μικρές πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

