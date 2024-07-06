Σεισμική δόνηση 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Ηλεία στις 8.34 το βράδυ, με το επίκεντρο του σεισμού να είναι η περιοχή μεταξύ Βαρθολομιού και Αμαλιάδας στην Κυλλήνη.
Συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ανδραβίδας, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 14 χιλιόμετρα.
Εκτός της Ηλείας, η δόνηση έγινε αισθητή σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και προς το Μεσολόγγι στην Αιτωλοακαρνανία.
Έως τις 9.20 το βράδυ είχαν σημειωθεί 5 μετασεισμοί στον ίδιο εστιακό χώρο ο μεγαλύτερος εκ των οποίων είχε μέγεθος 2.7R.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ, θα υπάρξει μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτή.
"Πολύ νωρίς να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος - Είναι το πιο πιθανό"
Είναι πολύ νωρίς για να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος σεισμός αν και αυτό είναι το πλέον πιθανό τονίζει με ανάρτησή του στο Facebook, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης για τον σεισμό που ταρακούνησε την Ανδραβίδα και τις γύρω περιοχές.
"Θα ακολουθήσουν σίγουρα πάρα πολλοί μικρότεροι (μετ)ασεισμοί που θα γίνονται πολύ αισθητοί" τονίζει ο κ. Τσελέντης.
"Λαμβάνετε τα γνωστά μέτρα σεισμικής προφύλαξης" υπογραμμίζει, παραθέτοντας σχετικό πίνακα.
