Σεισμική δόνηση 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Ηλεία στις 8.34 το βράδυ, με το επίκεντρο του σεισμού να είναι η περιοχή μεταξύ Βαρθολομιού και Αμαλιάδας στην Κυλλήνη.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ανδραβίδας, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ενώ το εστιακό βάθος είναι στα 14 χιλιόμετρα.

Εκτός της Ηλείας, η δόνηση έγινε αισθητή σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και προς το Μεσολόγγι στην Αιτωλοακαρνανία.

Έως τις 9.20 το βράδυ είχαν σημειωθεί 5 μετασεισμοί στον ίδιο εστιακό χώρο ο μεγαλύτερος εκ των οποίων είχε μέγεθος 2.7R.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ, θα υπάρξει μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτή.

"Πολύ νωρίς να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος - Είναι το πιο πιθανό"

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε με σιγουριά 100% ότι ήταν ο κύριος σεισμός αν και αυτό είναι το πλέον πιθανό τονίζει με ανάρτησή του στο Facebook, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης για τον σεισμό που ταρακούνησε την Ανδραβίδα και τις γύρω περιοχές.

"Θα ακολουθήσουν σίγουρα πάρα πολλοί μικρότεροι (μετ)ασεισμοί που θα γίνονται πολύ αισθητοί" τονίζει ο κ. Τσελέντης.

"Λαμβάνετε τα γνωστά μέτρα σεισμικής προφύλαξης" υπογραμμίζει, παραθέτοντας σχετικό πίνακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.