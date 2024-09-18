Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους που εκδηλώθηκε περίπου στις 5.30 το απόγευμα της Τρίτης.

Η φωτιά στα διυλιστήρια τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όμως οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεση της ρίχνοντας νερό και αφρό. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο σημείο βρισκόντουσαν 12 οχήματα και 30 πυροσβέστες λόγω των ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με τις δυνάμεις πυρόσβεσης της Motor Oil κατάφεραν και περιόρισαν την φωτιά στο σημείο έναρξης της και έτσι δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της σε παρακείμενες δεξαμενές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μotor Oil από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν τρεις εργαζόμενοι, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου οι οποίοι φέρουν εγκαύματα πρώτου βαθμού στα χέρια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο έπειτα από μία εμπλοκή κατά τη διάρκεια εργασιών (διαδικασία shut down), η οποία πυροδότησε έκρηξη και η οποία πιθανολογείται ότι ήταν η αιτία της μεγάλης φωτιάς, που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

«Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου στο χώρο των μονάδων διύλισης του νοτίου διυλιστηρίου των διυλιστηρίων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους εκδηλώθηκε σοβαρής έκτασης πυρκαγιά από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες.

Η κατάσταση είναι σε ύφεση.Από την πυρκαγιά έχουν τραυματιστεί ελαφρά στα άνω άκρα 3 εργαζόμενοι συνεργαζόμενης εταιρείας εργολάβων, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου και λαμβάνουν όλη την αναγκαία φροντίδα

Από την αρχή του συμβάντος είμαστε σε αγαστή και συνεχή συνεργασία με τις αρχές.Ευχαριστούμε το Πυροσβεστικό Σώμα και τους ανθρώπους του, αλλά και τους ανθρώπους μας στο διυλιστήριο για τη συνεργασία τους από την πρώτη στιγμή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.