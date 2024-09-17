Λάρισα: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 69χρονος που χτύπησε με ψαροντούφεκο ο γιος του

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε καταστολή ο 69χρονος από τον Βόλο, που δέχθηκε το πρωί επίθεση με ψαροντούφεκο από τον γιο του.

Ο 69χρονος, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της μεταλλικής βέργας από τους νευροχειρουργούς του νοσοκομείου.

Το πολύωρο χειρουργείο ολοκληρώθηκε, το καμάκι αφαιρέθηκε από το κεφάλι του και ο ασθενής βρίσκεται στη ΜΕΘ σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί, επί των οδών Περραιβού – Γαλλίας στον Βόλο, όπου πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματία, ενώ ο δράστης, εξαφανίστηκε και αναζητείται από την Αστυνομία.

Οπως αναφέρει το magnesianews.gr ότι γιος και πατέρας μάλωσαν και κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο 40χρονος πήρε το ψαροντούφεκο που έφερε μονό καμάκι και κατάφερε στον πατέρα του ένα χτύπημα στο στήθος, απ’ όπου ο άνδρας έβγαλε το καμάκι, ενώ όπλισε ξανά και έριξε και δεύτερη βολή, τον πέτυχε πίσω από το αυτί, με αποτέλεσμα το καμάκι να βγει από την άλλη πλευρά του κρανίου.

