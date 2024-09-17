Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης μέσα στον Νοέμβριο, προτείνοντας σε όλους τους φορείς ως ημερομηνία της απεργιακής κινητοποίησης την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, εκτιμώντας την ανάγκη πανεργατικής-πανυπαλληλικής απεργίας όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «ανάλγητη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, που για μια ακόμα χρονιά καταδικάζει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση τους εργαζόμενους».

Σημειώνεται ότι, στις 10 Οκτωβρίου 2024, θα συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ για την οργάνωση της απεργιακής κινητοποίησης.

Πηγή: skai.gr

