Σήμερα Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτύνης, Αγίου Κάστορος μάρτυρος και Οσίου Ρωμύλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αριάδνη,

Αριάνα,

Ευμένιος,

Ευμένης,

Ευμενία,

Κάστωρ,

Κάστορας,

Κάστορης,

Ρωμύλος,

Ρωμύλιος,

Ρωμύλης,

Ρωμύλα,

Ρωμυλία,

Ρωμύλη,

Ρωμυλαία

