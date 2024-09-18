Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου

Σε ποια ονόματα ευχόμαστε σήμερα χρόνια πολλά

Εορτολόγιο

Σήμερα Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτύνης, Αγίου Κάστορος μάρτυρος και Οσίου Ρωμύλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Αριάδνη,
  • Αριάνα,
  • Ευμένιος,
  • Ευμένης,
  • Ευμενία,
  • Κάστωρ,
  • Κάστορας,
  • Κάστορης,
  • Ρωμύλος,
  • Ρωμύλιος,
  • Ρωμύλης,
  • Ρωμύλα,
  • Ρωμυλία,
  • Ρωμύλη,
  • Ρωμυλαία
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark