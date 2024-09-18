Σήμερα Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτύνης, Αγίου Κάστορος μάρτυρος και Οσίου Ρωμύλου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Αριάδνη,
- Αριάνα,
- Ευμένιος,
- Ευμένης,
- Ευμενία,
- Κάστωρ,
- Κάστορας,
- Κάστορης,
- Ρωμύλος,
- Ρωμύλιος,
- Ρωμύλης,
- Ρωμύλα,
- Ρωμυλία,
- Ρωμύλη,
- Ρωμυλαία
Πηγή: skai.gr
