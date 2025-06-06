Σε σοβαρή κατάσταση η 62χρονη που υπεβλήθη σε μετάγγιση αίματος κατά λάθος

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Τζάνειου νοσοκομείου νοσηλεύεται η 62χρονη γυναίκα που υπεβλήθη σε μετάγγιση αίματος χωρίς να πρέπει.

Η γυναίκα υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ χειρουργήθηκε για την αφαίρεση αιματώματος στον εγκέφαλο.

Η οικογένειά της έχει υποβάλει μηνύσεις και η διοίκηση του νοσοκομείου έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, την Τρίτη το βράδυ ένας νοσηλευτής φαίνεται ότι ο ίδιος κάλεσε ή στην αστυνομία ή στη διοίκηση του νοσοκομείου λέγοντας ότι μάλλον μπέρδεψε τις καρτέλες των ασθενών και έγινε μετάγγιση σε λάθος ασθενή.

Ο νοσηλευτής δεν έχει συλληφθεί.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Τζάνειο νοσοκομείο αναφέρεται: «Σήμερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, χορηγήθηκε κατά λάθος στη νοσηλευόμενη ασθενή Κ.Χ. με Α.Μ. 1241111, μονάδα αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή, από νοσηλευτή Κλινικής του Νοσοκομείου μας.

Από τη σχετική ενημέρωση των Ιατρών, προκύπτει ότι η ασθενής είχε διαφορετική ομάδα αίματος από αυτή που της χορηγήθηκε, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίσει έντονη συμπτωματολογία, που κατέληξε στη διασωλήνωση της ασθενούς και την άμεση μεταφορά της στη ΜΕΘ.

Μόλις ενημερώθηκε η διοίκηση, διέταξε άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) για τη διερεύνηση του συμβάντος, η οποία ανατέθηκε στο Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος.

Επιπροσθέτως, σας αναφέρουμε ότι κατατέθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κατόπιν εντολής της Διοίκησης, μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πειραιώς, για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε σε ανάρτησή του: «Για το χθεσινό εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό σφάλματος, ενός νοσηλευτού του Τζανείου Νοσοκομείου, όταν διαπιστώθηκε χθες η Διοίκηση αμέσως διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες του περιστατικού, κλήθηκε ο εισαγγελεύς για το ποινικό σκέλος και εγώ ζήτησα από τον ΟΔΙΠΥ να ξεκινήσει έρευνα για τις διαδικασίες που ακολουθεί το νοσοκομείο και το ΕΚΕΑ να διερευνήσει το περιστατικό. Εύχομαι περαστικά στην ασθενή και ειλικρινή συγγνώμη σε αυτήν και την οικογένεια της».

Για το χθεσινό εξαιρετικά σοβαρό περισταστικό σφάλματος, ενός νοσηλευτού του Τζανείου Νοσοκομείου, όταν διαπιστώθηκε χθες η Διοίκηση αμέσως διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες του περιστατικού, κλήθηκε ο εισαγγελεύς για το ποινικό σκέλος και εγώ ζήτησα από τον ΟΔΙΠΥ να ξεκινήσει έρευνα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 5, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.