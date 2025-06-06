Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού δίνουν σήμερα, Παρασκευή 6 Ιουνίου 2025, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου 2025.

Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τις 16 έως και τις 27 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

