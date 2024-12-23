O υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ανδρέας Νικολακόπουλος, υπέγραψε σήμερα μία νέα απόφαση για την μετατροπή του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορίνθου, από Γενικό Κατάστημα Κράτησης Α' τύπου σε Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα για εγκλήματα οικονομικής φύσεως.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση,« σε αυτό θα κρατούνται αποκλειστικά υπόδικοι και κατάδικοι που έχουν υποπέσει σε τέτοιου είδους εγκλήματα, καθώς επίσης και κρατούμενοι, στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης απόφασης πολιτικού δικαστηρίου για χρηματικές διαφορές μεταξύ ιδιωτών ή από αδικοπραξία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, των Ειδικών Ποινικών Νόμων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντίστοιχα. Αναμένεται η δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως σε Φ.Ε.Κ.»

Ο κ. Νικολακόπουλος σε δήλωση του τόνισε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά αλλά και ξεχωριστή τιμή, που επί των ημερών μας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωράμε στην υπογραφή μίας ακόμη πολύ σημαντικής απόφασης. Το Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορίνθου μετατρέπεται πλέον από Γενικό Κατάστημα Κράτησης Α' τύπου, σε Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα, όπου θα κρατούνται αποκλειστικά υπόδικοι και κατάδικοι για εγκλήματα οικονομικής φύσεως. Συνεχίζουμε την μεθοδική δουλειά και τις παρεμβάσεις εκείνες που είναι καθοριστικές για τον εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος».

Πηγή: skai.gr

