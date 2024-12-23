Απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε τμήματα του οδικού δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας, όπου κατά τόπους πέφτει χιόνι ή χιονόνερο. Αυτή την ώρα χιονίζει στο Νευροκόπι Φλώρινας, αλλά και στο χιονοδρομικό κέντρο Σέλι στην Ημαθία. Οι χιονοπτώσεις προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν και την Τρίτη με μειούμενη ένταση, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων:

- στην Επαρχιακή οδό Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ.

- στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 33ο χλμ. έως το 48ο χλμ.

- στην Εθνική οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 12ο χλμ έως το 28ο χλμ.,

- στην Επαρχιακή οδό Αετού - Νυμφαίου, από το 4Ο έως το 11Ο χλμ. και

- στο Ορεινό Οδικό δίκτυο του δήμου Φλώρινας.

Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, από την απόφαση για προσωρινή απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) (από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ), εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, εκχιονισμού και έκτακτης ανάγκης, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά.

Εξάλλου, τα αυτοκίνητα που κινούνται στο σύνολο του οδικού δικτύου των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον δεν φέρουν χιονολάστιχα.

Το μέτρο αυτό τέθηκε σε ισχύ, μετά από απόφαση των διευθυντών των διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εξαιτίας εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων.

