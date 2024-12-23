Prime Time: Οι «άγνωστοι» Έλληνες

Τις περισσότερες φορές εάν όχι όλες- ασχολούμαστε μαζί τους μόνο όταν κάποιος από την κοινότητα τους ''ξεχωρίσει''. Όταν γίνει σύμβολο επιτυχίας.

Οι Έλληνες με καταγωγή από την Αφρική όμως, έχουν καταφέρει κάτι πολύ σπουδαίο: έχουν υιοθετήσει την ελληνική κουλτούρα, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να τιμούν τις αφρικανικές τους ρίζες. Βλέπουν τον κόσμο μέσα από διαφορετικούς πολιτισμικούς φακούς κι αυτό τους καθιστά ξεχωριστούς.

Οι «άγνωστοι» αυτοί Έλληνες, άνοιξαν τα σπίτια, τους χώρους εργασίας και τις εκκλησίες τους στην κάμερα του Prime Time και στη Μαρία Βούσουλα και μιίλησαν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σε μία χώρα που αγαπούν αλλά συχνά υψώνει εμπόδια στον δρόμο τους.

Τον Γκοντφρι τον συναντήσαμε Κυριακή μεσημέρι στην καθολική εκκλησία της Αγίας Θηρεσίας στην Κυψέλη.

Είναι ο μαέστρος της χορωδίας. Εάν παρατηρήσετε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν το θρησκευτικό τους συναίσθημα θα καταλάβετε ότι πρόκειται για ένα βαθιά προσωπικό αλλά ταυτόχρονα και συλλογικό χαρακτηριστικό, που τους βοηθά να διατηρήσουν τις ρίζες τους παράλληλα με την ενσωμάτωση τους στη νέα πατρίδα.

Η Μαριάνθη κάνει τα πρώτα της βήματα στην Κυψέλη το 1991.

Οι γονείς της εγκατέλειψαν τη Νιγηρία τη δεκαετία του '80 για να έρθουν στην Ελλάδα.

Οι αποσκευές τους ήταν γεμάτες όνειρα για σπουδές. Οι δυσκολίες, ωστόσο πολλές... Δεν σπούδασαν, δούλεψαν όμως ως μικροπωλητές, και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια δεμένη οικογένεια με παιδιά και εγγόνια.

Ο Μαχμούντ μας υποδέχτηκε στο γενικό νοσοκομείο αεροπορίας 251...

Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε εν ώρα εργασίας. Είναι ειδικευόμενος γιατρός καρδιολογίας και εργάζεται με ζήλο στο πλευρό συναδέλφων του, που δείχνουν να τον εκτιμούν πολύ. Με καταγωγή από το Σουδάν ο 39χρονος Μαχμούντ σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και από ότι μας είπε δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τη ζωή του εκτός Ελλάδος.

O Nικόδημος γεννήθηκε στην Κένυα, αλλά μεγάλωσε στην Κάλυμνο.

Οι προκλήσεις για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα πολλές... γιαυτό και μόλις έρχεται στην Αθήνα δημιουργεί την Asante, μια οργάνωση που ασχολείται κυρίως με την ένταξη των Αφρικανών στην ελληνική κοινωνία.

Το πρώτο οργανωμένο κύμα μεταναστών από την Αφρική φτάνει στην Αθήνα το 1970 και επιλέγει ως αφετηρία της νέας του ζωής το κέντρο.

Η Κυψέλη, το Μεταξουργείο, τα Σεπόλια, τα Πατήσια, έμαθαν να χορεύουν σε ρυθμούς ρέγκε και αφρομπιτ... Τα υφάσματα με τα έντονα χρώματα και τα γεωμετρικά σχέδια έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν μια νότα χαράς σε αυτές τις περιοχές, ενώ η αφρικανική κουζίνα χαρίζει ιδιαίτερες γεύσεις και μυρωδιές... που εξαπλώνονται κι εκτός κέντρου.. Με τα χρόνια βέβαια το ελληνικό στοιχείο μπαίνει για τα καλά στη ζωή τους και το μαγείρεμα σε πολλές αφρικανικές οικογένειες βασίζεται πλέον σε ελληνικές συνταγές.

Αυτό που σου κάνει εντύπωση μόλις τους συναντάς πέρα από το πλατύ χαμόγελο είναι το πολύπλευρο ταλέντο τους... αστείρευτο θα το χαρακτήριζε κανείς και πως να μην είναι άλλωστε από τη στιγμή που εξελίσσονται σε δημιουργούς που γεφυρώνουν διαφορετικά μουσικά είδη και όχι μόνο, προσφέροντας στο κοινό ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα, όπως οι πλέον αναγνωρίσιμοι Τζερόμ Καλούτα και η Ιντρα Κέιν... κατά κόσμον Γεράσιμος και Κατερίνα!

MC Yinka

Η παρουσία του στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή έντονη, ακόμη πιο δυνατός ο λόγος του στη δημόσια σφαίρα...O MC Yinka γνωστός για την πολυδιάστατη μουσική του ταυτότητα, γυρίζει τον χρόνο πίσω, και μας περιγράφει πως ξεκίνησε την καριέρα του...τότε που οι περισσότεροι ακόμη τον φώναζαν Μανώλη και σπούδαζε ηλεκτρονικός.

Ρατσισμός

Αν και τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία δείχνει ότι έχει κάνει βήματα προς την αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας, οι Έλληνες με αφρικανική καταγωγή συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και προκαταλήψεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, καθώς και την συμμετοχή τους στον δημόσιο βίο. Τα περιστατικά ρατσισμού πολλά και κυρίως θλιβερά...

Γραφειοκρατία

Ας είμαστε ειλικρινείς, σε αυτήν τη χώρα, κανείς μα κανείς δε θέλει να βρεθεί μπλεγμένος σε γραφειοκρατικά γρανάζια... Ούτε προφανώς και οι Έλληνες με καταγωγή από την Αφρική... Η πολιτογράφηση τους αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρονοβόρο ζήτημα, παρά τις νομοθετικές βελτιώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Η διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας -όπως μας εξηγούν συνοδεύεται συχνά από μεγάλες καθυστερήσεις και αυστηρά κριτήρια.

Αφροέλληνες Ξάνθης

Που μας βρήκατε στο έλεος του θεού... Αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα που ακούσαμε από τους κατοίκους στο Άβατο, ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη... Οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας δε γνωρίζουν τις πραγματικές τους ρίζες, αλλά -όπως μας λένε- τώρα πια δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η ιστορία λέει ότι ήρθαν στην Ελλάδα από την Αφρική επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως σκλάβοι. Με τα χρόνια ενσωματώθηκαν σε έναν μεγάλο βαθμό στην ελληνική κοινωνία, γιαυτό και η μόνη πατρίδα που γνωρίζουν είναι η δική μας.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής μας στην Ξάνθη προσπαθήσαμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή αυτών των ανθρώπων με τη βοήθεια καθηγητών που έχουν ασχοληθεί συστηματικά με αυτό το θέμα.

Love Stories

Και τι θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς ιστορίες αγάπης... Ιστορίες με πρωταγωνιστές που έχουν αντοχή στις δυσκολίες και κυρίως αναδεικνύουν την ομορφιά της συνύπαρξης, παραφράζουν τη λαϊκή ρήση ο έρωτας χρώμα δεν κοιτά και προχωρούν μπροστά....

Μια ζωή γεμάτη εμπόδια και προκλήσεις αν σκεφτούμε όμως πόσες είναι και οι στιγμές θριάμβου θα ανακαλύψουμε την τεράστια δύναμη της ανθρώπινης θέλησης με τους Έλληνες αφρικανικής καταγωγής να αποτελούν αναμφισβήτητα ένα αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού ιστού.

Πηγή: skai.gr

