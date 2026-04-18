Σε επέμβαση για ειλεό υπεβλήθη την Παρασκευή η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Η σύζυγος του πρωθυπουργού εισήχθη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και υπεβλήθη σε λαπαροτομία. Αμέσως μετά επέστρεψε σε καλή κατάσταση στο δωμάτιό της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ευαγγελισμού:
«Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη εισήχθη στις 17/4/2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» με έντονο κοιλιακό άλγος.
Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στον θάλαμό της».
