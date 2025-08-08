Σε «κόκκινο» συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα Αττική, Στερεά και Πελοπόννησος

Σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού τίθενται σήμερα, Παρασκευή αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω των εξαιρετικά ευνοϊκών συνθηκών για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό έως ακραίο κίνδυνο, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που αναμένονται σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) βρίσκονται, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία.

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για έντεκα Περιφέρειες, της Χώρας, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για αυξημένη επαγρύπνηση και αποφυγή δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχει ήδη κινητοποιηθεί και ο μηχανισμός πρόληψης. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Συγκεκριμένα σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκονται οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.