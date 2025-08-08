Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Λιμενικό, επιτρέπεται κατά περίπτωση, ο απόπλους σε πλοία που δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν εναλλακτική διαδρομή ώστε να αποφύγουν τις επικίνδυνες περιοχές.

Σημειώνεται πως κανονικά αναχωρούν τα πλοία του Αργοσαρωνικού, ενώ κανονικά εκτελούνται και τα δρομολόγια από Ραφήνα προς Μαρμάρι.

Το Λιμενικό προτρέπει όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν την αναχώρησή τους για το Λιμάνι, καθώς αναμένεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια εντός της ημέρας.

