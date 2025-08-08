Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συλλυπητήρια Σωκράτη Φάμελλου στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του, Λένας

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά, για την απώλεια της κόρης του

Σωκράτης Φάμελλος: Συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του

Τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του για τον θάνατο της κόρης τους, Λένας, εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του στο X.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», ανέφερε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπλήρωσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αντώνης Σαμαράς Σωκράτης Φάμελλος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark