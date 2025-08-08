Σωκράτης Φάμελλος: Συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του

Τα συλλυπητήριά του στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του για τον θάνατο της κόρης τους, Λένας, εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος με ανάρτησή του στο X.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», ανέφερε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπλήρωσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

