Σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου, τιμάται η μνήμη του Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης, και του Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα,Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα.

Ανατολή ήλιου: 06:34 - Δύση ήλιου: 20:27- Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες και 53 λεπτά Σελήνη 13.8 ημερών

Πηγή: skai.gr

