Ηχητικό ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς της εκτέλεσης στην Αμμουδάρα

Ηχητικό ντοκουμέντο έφερε στο φως η ΚΡΗΤΗ TV, με βίντεο να καταγράφει τη στιγμή των αλλεπάλληλων πυροβολισμών στην Αμμουδάρα, με τον ήχο να αποτυπώνει την αγριότητα της εκτέλεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως σημειώνει το neakriti.gr, το θύμα δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει ακόμη και σε μήνυση. Ο 54χρονος, που έχασε τον γιο του σε τροχαίο - λίγα λεπτά μετά τις 7 παραδόθηκε στο ΑΤ Μαλεβιζίου και τώρα έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό μέγαρο - φέρεται να έστησε ενέδρα στον 20χρονο, τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές, ομολογώντας την πράξη του.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν αποσβολωμένοι τις εξελίξεις, αδυνατώντας να πιστέψουν το τραγικό περιστατικό, ενώ την ίδια ώρα έρχονται στο φως πληροφορίες για απειλές που φέρεται να είχε δεχθεί το θύμα το προηγούμενο διάστημα. Ο 54χρονος δράστης, που δεν είχε ξεπεράσει την απώλεια του παιδιού του, φέρεται να πυροβόλησε τον 20χρονο και στη συνέχεια να παραδόθηκε στις Αρχές, αφήνοντας πίσω του ένα γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

