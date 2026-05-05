Συνέντευξη Τύπου για τις «ραγδαίες και κρίσιμες», όπως τις χαρακτήρισαν, εξελίξεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ).

Νομικοί και ακαδημαϊκοί έκαναν λόγο για μια «δυσώδη» υπόθεση που υπονομεύει το κράτος δικαίου, ενώ έστρεψαν τα βέλη τους και κατά του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, για την απόφασή του να μην ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο.

Κώστας Καρέτσος: «Σκάνδαλο που υπονομεύει τη Δημοκρατία»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣΑ, Κώστας Καρέτσος, άνοιξε τη συνέντευξη Τύπου κάνοντας λόγο για ένα σκάνδαλο που πλήττει τους θεσμούς.

«Η ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών άνοιξε το δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσής. Το δικαστήριο με τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε έκρινε ότι έγινε χρήση παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού κατά κρατικών αξιωματούχων και διέταξε τη διαβίβαση της δικογραφίας στην ανάκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από την πλευρά του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της κατασκοπείας, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ουσιαστική έρευνα. Την ίδια στιγμή, όφειλε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση δεδομένου ότι κατά την επίδικη περίοδο των παρακολουθήσεων κατείχε θέση αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ».

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος: «Απαιτείται περαιτέρω έρευνα»

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, υπογράμμισε την ενότητα του δικηγορικού κόσμου απέναντι στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

«Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν την άποψη ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης. Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατέστησε επιτακτική την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης και φυσικά απόδοσης ευθυνών όπου αναλογούν», σημείωσε ο Πρόεδρος.

«Η Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθόσον προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο Κράτος Δικαίου και στην παγία νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το δικηγορικό σώμα προτίθεται να αναδείξει το ζήτημα στα ευρωπαϊκά fora και να παράσχει στήριξη στα θύματα σε κάθε νομική ενέργεια» υπογράμμισε ο κ. Κουτσολάμπρος.

Χριστίνα Τσαγκλή: «Πρωτοφανής απόπειρα συγκάλυψης»

Η Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Χριστίνα Τσαγκλή, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, κάνοντας λόγο για κλονισμό των θεμελίων του πολιτεύματος.

«Τα μέλη της πλειοψηφίας είμαστε απόλυτα και κατά συνείδηση πεπεισμένοι ότι εν προκειμένω αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που κλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Η πρόσκληση του κυρίου Εισαγγελέα να υποβάλει την παραίτησή του υπαγορεύθηκε αποκλειστικά ως ανάλογη απάντηση στο μέγεθος της θεσμικής προσβολής», δήλωσε η κ. Τσαγκλή.

«Η Εισαγγελική Αρχή όχι μόνο δεν διερεύνησε, ως όφειλε, περαιτέρω την υπόθεση αλλά έπρεπε να είχε επιλέξει την αποχή λόγω αυταπόδεικτου λόγου αυτοεξαίρεσης που αποσιωπήθηκε. Η άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εκπληρώσει το κατά νόμο καθήκον του αποτελεί θεσμική εκτροπή».

Νίκος Αλιβιζάτος: Η διαδρομή προς το Στρασβούργο

Ο καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος εστίασε στις δύο υποθέσεις που εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου (ΕΔΔΑ), την υπόθεση των Ανεξάρτητων Αρχών και την υπόθεση των υποκλοπών.

«Την υπόθεση των ΑΑ έχει φέρει στο Στρασβούργο ο ΔΣΑ. Το ΣτΕ στήριξε το απορριπτικό διατακτικό του στη σκέψη ότι ο ΔΣΑ δεν είχε έννομο συμφέρον στην εν λόγω δίκη, παρά τη ρητή πρόβλεψη του Κώδικα Δικηγόρων. Ο ΔΣΑ παραπονείται για παράβαση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας καθώς και για παράβαση του απορρήτου των δικηγόρων», εξήγησε ο καθηγητής.

Αναφορικά με την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη, σημείωσε ότι «η υπόθεση έχει χαρακτηρισθεί από το ΕΔΔΑ ως μείζονος προτεραιότητος. Ο προσφεύγων παραπονείται για παράβαση του τηλεφωνικού απορρήτου του και για τη μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς αμετάκλητη δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ».

Βασίλης Χειρδάρης: «Θεσμική υποχώρηση η σιωπή των θεσμών μπροστά στις υποκλοπές»

Σε σημείωμά του, ο δικηγόρος Βασίλης Χειρδάρης τόνισε πως οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι θεσμικοί εγγυητές που δεν μπορούν να παραμένουν αδρανείς.

«Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ο ρόλος των δικηγόρων στη δημόσια συζήτηση είναι επαυξημένος, χαρακτηρίζοντάς τους ως δημόσιους φύλακες Public Watchdog. Το Στρασβούργο απαιτεί να γίνεται πλήρης και ενδελεχής έρευνα των υποθέσεων από τα εθνικά δικαστήρια, δηλαδή απαιτεί να εξαντλείται η δικαστική διερεύνηση με τρόπο αποτελεσματικό και όχι εικονικό», υπογράμμισε.

«Όταν υποθέσεις παρακολουθήσεων αρχειοθετούνται χωρίς ουσιαστική έρευνα, η μη διερεύνησή τους δεν προσβάλλει μόνον την ιδιωτική ζωή όσων παρακολουθούνται, αλλά πλήττει την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία της πολιτείας. Η σιωπή των θεσμών μπροστά στις υποκλοπές δεν είναι ουδετερότητα. Είναι θεσμική υποχώρηση».

