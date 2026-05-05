Δραματική τροπή πήρε το ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Αμμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας πατέρας που είχε χάσει το παιδί του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023, εντόπισε και πυροβόλησε θανάσιμα τον νεαρό οδηγό που φέρεται να εμπλεκόταν στο συμβάν εκείνο.

Ο 54χρονος δράστης, αμέσως μετά την πράξη του, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου όπου και παραδόθηκε στους αστυνομικούς.Μαζί του παρέδωσε και το όπλο με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή του νεαρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται πως είχε προσπαθήσει να σκοτώσει ξανά τον 21χρονο στο παρελθόν.

Ο 21χρονος, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δέχτηκε πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με το Neakriti.

Πώς έγινε το ένοπλο περιστατικό

Πριν τους πυροβολισμούς προηγήθηκε τροχαίο, με τη σύγκρουση των οχημάτων του θύματος και του δράστη.

Αμέσως μετά το τροχαίο ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση, με αυτόπτες μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 4-5 πυροβολισμοί.

Ο δράστης φέρεται να χτύπησε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του το θύμα. Ο νεαρός, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, λογομάχησε με τον δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε αμέσως σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο CRETA24.

Ο δράστης είχε χάσει το παιδί του σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 21χρονος το 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.