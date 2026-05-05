Θεσσαλονίκη: Όλοι οι φορείς στο τραπέζι της αυριανής σύσκεψης για τη Ryanair

Διαδικτυακή σύσκεψη με στελέχη της εταιρείας Ryanair είχε το απόγευμα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και προέδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αναφορικά με το θέμα που προέκυψε με το ενδεχόμενο συρρίκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Ο κ.Αγγελούδης αύριο το πρωί θα έχει νέο κύκλο επαφών με τη Fraport Greece για το εάν έχουν μεταβληθεί οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair, ενώ για το μεσημέρι (2.30 μμ) συγκαλεί σύσκεψη στο δημαρχιακό μέγαρο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης.

Στη σύσκεψη, στην οποία έχουν κληθεί, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, φορείς του τουρισμού, τα επιμελητήρια κ.α. θα γίνει πλήρης ενημέρωση για το θέμα και τη διαχείρισή του.

Διαμαρτυρία των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας για τη Ryanair

Στο μεταξύ, την έντονη διαμαρτυρία όλων των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας πως αν επαληθευθεί θα προκαλέσει σημαντική μείωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και δικτυώσεων του αεροδρομίου με δεκάδες προορισμούς στο εξωτερικό.

Επισημαίνει ακόμη ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας από τη βάση της Θεσσαλονίκης θα επιφέρει σημαντική υποβάθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και των επιχειρήσεων, με αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και ευρύτερα στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και όλης της Βόρειας Ελλάδας.

Το Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες και στηρίζει τις ενέργειες του δήμου Θεσσαλονίκης, που ζητεί, από την εταιρεία Ryanair και τις Αρχές του Αεροδρομίου, άμεση, επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση επί των σχετικών αναφορών, καθώς και την αποτροπή κάθε τυχόν σχεδιαζόμενης αποχώρησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.