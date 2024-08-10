Σε επιφυλακή και για «mega fires» η χώρα- Αποφάσεις της Δυπουργικής σύσκεψης

Διυπουργική-συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν αύριο και τις επόμενες ημέρες.

Είχε προηγηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι που θα πνέουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία θα δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για εκδήλωση επικίνδυνων πυρκαγιών, ακόμα και mega fires.

Για αυτό το λόγο στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

- Το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε κατάσταση συναγερμού με γενική επιφυλακή και διασπορά των επίγειων και ενάεριων δυνάμεων.

- Στις περιοχές πολύ υψηλής επικινδυνότητας τα δάση, τα άλση και τα πάρκα θα είναι κλειστά με αποφάσεις των Περιφερειών και των Δήμων.

Οι είσοδοι θα φυλάσσονται από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

- Η ΕΛΑΣ θα πραγματοποιεί αυξημένες περιπολίες στα δάση και θα είναι σε απόλυτη εγρήγορση για απομακρύνσεις πολιτών σε ασφαλή σημεία αν χρειαστεί.

- Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν αυξημένα περίπολα σε δασικές εκτάσεις και ορεινούς όγκους, ενώ σε ετοιμότητα θα είναι και τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών εφόσον χρειαστεί.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα το Λιμενικό.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), καθώς και η Δασική Υπηρεσία.

- Επίσης σε αυξημένη ετοιμότητα οι ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή, στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή 11 Αυγούστου, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής (πλην νήσου Κυθήρων)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

- Περιφέρεια Κρήτης

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες, ΠΕ Καρπάθου)

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τα όποια επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο, που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

