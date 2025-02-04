Νέα σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:46 τα ξημερώματα της Τρίτης με επίκεντρο 21 χλμ νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Πρόκειται για το μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος το τελευταίο τριήμερο.

Ειδικότερα, τέσσερις σεισμικές δονήσεις με μέγεθος 4 Ρίχτερ και άνω, με αντίστροφη χρονολογική σειρά 4, 4,2, 4,9 και 4 βαθμών Ρίχτερ, καταγράφτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες —αντίστοιχα στις 05:03, στις 04:48, στις 04:46 και στις 03:19— στον θαλάσσιο χώρο περίπου 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αμοργού, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Και οι τέσσερις σεισμικές δονήσεις χαρακτηρίζονται «ασθενείς» από το Ινστιτούτο.

Οι εκατοντάδες σεισμοί έχουν φέρει αναστάτωση σε κάτοικους και τουρίστες, που εγκαταλείπουν άρον άρον με πλοία και αεροπλάνα τη Σαντορίνη. Αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά έως και την Παρασκευή 07/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό, ενώ χθες και ο δήμος Τήνου αποφάσισε να αναστείλει σήμερα Τρίτη τη λειτουργία σχολικών μονάδων και εγκαταστάσεων.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη στις 9 το πρωί στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας και θα συμμετέχουν ΟΤΑ, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα , Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΚΑΒ, καθώς και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (ΟΑΣΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΤΕΕ κ.α.).

Στο μεταξύ την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου στις 08:00 θα λάβει χώρα νέα κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών (της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ).

Να σημειωθεί πως η στατιστική εκτίμηση των σεισμών αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από σήμερα το πρωί που ξεκινούν να στέλνουν το σήμα τους οι νέοι σταθμοί καταγραφής σε Ανάφη και Αμοργό.

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) εκτίμησε χθες Δευτέρα ότι η έντονη σεισμικότητα στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες ενδέχεται να συνεχιστεί για αρκετές «ημέρες», αν όχι «εβδομάδες». Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας επισήμανε πως η ιδιαιτερότητα της τρέχουσας σεισμικής δραστηριότητας είναι πως δεν έχει παρατηρηθεί ως αυτό το στάδιο κάποια δόνηση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κύρια.

Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί εντάσεως μέχρι 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίζεται:

3,3

04/02/2025 05:48:02 - 23,5χλμ Νοτιοδυτικά από Αμοργός

3,3

04/02/2025 05:37:49 - 18,3χλμ Βορειοανατολικά από Σαντορίνη - Ημεροβίγλι

2,7

04/02/2025 05:28:28 - 32,2χλμ Βορειοδυτικά από Σκύρος

3,1

04/02/2025 05:25:36 - 20,2χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

3,1

04/02/2025 05:25:34 - 32χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

3,9

04/02/2025 05:03:54 - 30,1χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

4

04/02/2025 05:03:52 - 32,2χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

2,6

04/02/2025 05:02:24 - 26,6χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

3,7

04/02/2025 04:59:25 - 23χλμ Νοτιοδυτικά από Αμοργός

3,6

04/02/2025 04:59:15 - 28,6χλμ Νοτιοανατολικά από Αμοργός

4,2

04/02/2025 04:48:16 - 27,7χλμ Νοτιοδυτικά από Αμοργός

4,9

04/02/2025 04:46:06 - 30,7χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

3,2

04/02/2025 04:43:19 - 24,3χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

3,2

04/02/2025 04:43:17 - 31,9χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

2,3

04/02/2025 04:28:38 - 27,8χλμ Βορειοδυτικά από Σκύρος

3,3

04/02/2025 04:11:00 - 22,1χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

2,5

04/02/2025 03:46:15 - 11,1χλμ Νοτιοανατολικά από Σπέτσες

3,3

04/02/2025 03:32:33 - 25,4χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

3,4

04/02/2025 03:32:31 - 31,3χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

3,9

04/02/2025 03:27:10 - 32,3χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

3,6

04/02/2025 03:27:00 - 5,1χλμ Νοτιοδυτικά από Φολέγανδρος

3,9

04/02/2025 03:19:38 - 27,4χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

4

04/02/2025 03:19:37 - 31,1χλμ Βορειοδυτικά από Ανάφη

Συστάσεις

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να:



– να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

– να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

– να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

– να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

– να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

– να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (www.oasp.gr) και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Οδηγίες προστασίας για την περίπτωση σεισμού

Μέσα στο σπίτι

Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. Απομακρύνετε από τις πόρτες τα ψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν και να εμποδίσουν την έξοδο.

Βιδώστε καλά στους τοίχους το θερμοσίφωνα και τις δεξαμενές καυσίμων και νερού.

Τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια.

Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες.

Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα και τους ανεμιστήρες οροφής.

Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού: κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια. μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες. μακριά από εξωτερικούς τοίχους.

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες ηλεκτρικού, νερού και φυσικού αερίου και για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (112, 199, 166, 100 κλπ.)

Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό και βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.

Έξω από το σπίτι

Επιλέξτε ένα ασφαλή χώρο συνάντησης μετά το σεισμό ο οποίος να βρίσκεται: μακριά από κτίρια και δέντρα μακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια.



Τι να κάνετε κατά τη διάρκεια ενός σεισμού

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του.

Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.

Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.

Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτίριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση.

Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.

Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία.

Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.

Τι να κάνετε μετά το σεισμό

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Προετοιμαστείτε για τυχόν μετασεισμούς.

Ελέγξτε προσεκτικά τον εαυτό σας και τους γύρω σας για πιθανούς τραυματισμούς.

Αν υπάρχουν βαριά τραυματισμένοι μην τους μετακινείτε.

Εκκενώστε το κτίριο από το κλιμακοστάσιο (μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα), αφού πρώτα κλείσετε τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του νερού.

Καταφύγετε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών και μην δίνετε σημασία σε φημολογίες.

Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το αυτοκίνητό σας ώστε να μην γίνετε εμπόδιο στο έργο των συνεργείων διάσωσης.

Χρησιμοποιήστε το σταθερό ή κινητό τηλέφωνό σας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί προκαλείται υπερφόρτωση των τηλεφωνικών δικτύων.

Αποφύγετε να μπείτε στο σπίτι σας αν βλέπετε βλάβες, κομμένα καλώδια, διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου.

Πώς να αντιδράσετε σε τυχόν τσουνάμι

Αν βρίσκεστε σε περιοχή παραθαλάσσια με χαμηλό υψόμετρο

Παρότι δεν προκαλούν τσουνάμι όλοι οι σεισμοί μείνετε σε εγρήγορση.

Παρατηρήστε αν υπάρχει σημαντική αύξηση ή πτώση της στάθμης του ύδατος, γεγονός που αποτελεί φυσική προειδοποίηση.

Απομακρυνθείτε από τη θάλασσα και κατευθυνθείτε σε περιοχές της ενδοχώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο. Ένα τσουνάμι μικρού μεγέθους σε ένα σημείο της ακτής μπορεί να μεταβληθεί σε μεγάλο τσουνάμι, σε απόσταση χιλιομέτρων.

Μείνετε μακριά από την ακτή. Το τσουνάμι δεν αποτελείται μόνο από ένα μόνο κύμα αλλά από μια σειρά από κύματα οπότε επιστρέψτε μόνο αφού ενημερωθείτε από τις αρμόδιες Aρχές ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

Μην πλησιάζετε τις ακτές για να παρακολουθήσετε ένα επερχόμενο τσουνάμι. Όταν το δείτε ίσως είναι αργά για να το αποφύγετε.

