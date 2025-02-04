Στη σύλληψη ενός 33χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ για τον άγριο ξυλοδαρμό του 45χρονου, που εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας σε ερημική περιοχή στο Παυλόκαστρο της Πάτρας.

Πληροφορίες του tempo24 αναφέρουν πως ο 33χρονος ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημα με το θύμα, στην περιοχή της Εγλυκάδας, διαπληκτίστηκαν για το μοίρασμα ναρκωτικών με αποτέλεσμα ο δράστης να τον ξυλοκοπήσει βάναυσα και στη συνέχεια μετέβη με το ΙΧ στην περιοχή του Παυλόκαστρου όπου και το πέταξε δεμένο χειροπόδαρα.

Ποιος είναι ο άνδρας που ξυλοκοπήθηκε άγρια

Την ίδια ώρα, ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Πρόκειται για 45χρονο Πατρινό που σύμφωνα με το pelop.gr, έχει απασχολήσει τις Αρχές για περιπτώσεις κλοπών, ενώ είναι και χρήστης ναρκωτικών.

Για την αναγνώριση του ελήφθησαν δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς στην κατοχή του δεν έφερε προσωπικά έγγραφα.

Πηγή: skai.gr

