Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά σύμφωνα με το Εορτολόγιο - Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου σήμερα

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

Σήμερα, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμάει τον Όσιο Ισίδωρο τον Πηλουσιώτη, τον Όσιο Ιάσιμο τον Θαυματουργό και τον Άγιο Αβράμιο τον Ιερομάρτυρα, Επίσκοπο Αρβήλ της Περσίας.

Αναλυτικά γιορτάζουν οι:

  • Άγιος Αβράμιος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Αρβήλ της Περσίας
  • Άγιος Ιωσήφ ο Χαλεπλής
  • Όσιος Νικόλαος ο Ομολογητής ο Στουδίτης
  • Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Ειρηνουπόλεως
  • Άγιος Θεόκτιστος
  • Όσιοι Ευάγριος και Σίος εκ Γεωργίας
  • Όσιος Νικήτας «ο εν τοις Πυθίοις»
  • Άγιος Γεώργιος ο Πρίγκιπας
  • Όσιοι Αβραάμ και Κόπρις
  • Όσιος Κύριλλος ο Θαυματουργός
  • Αγία Δοσιθέα Βασίλισσα της Ρωσίας

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
Ανατολή ήλιου: 07:26 - Δύση ήλιου: 17:51
Σελήνη 6.4 ημερών

