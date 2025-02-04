Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

Σήμερα, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμάει τον Όσιο Ισίδωρο τον Πηλουσιώτη, τον Όσιο Ιάσιμο τον Θαυματουργό και τον Άγιο Αβράμιο τον Ιερομάρτυρα, Επίσκοπο Αρβήλ της Περσίας.



Αναλυτικά γιορτάζουν οι:

Άγιος Αβράμιος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Αρβήλ της Περσίας

Άγιος Ιωσήφ ο Χαλεπλής

Όσιος Νικόλαος ο Ομολογητής ο Στουδίτης

Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Ειρηνουπόλεως

Άγιος Θεόκτιστος

Όσιοι Ευάγριος και Σίος εκ Γεωργίας

Όσιος Νικήτας «ο εν τοις Πυθίοις»

Άγιος Γεώργιος ο Πρίγκιπας

Όσιοι Αβραάμ και Κόπρις

Όσιος Κύριλλος ο Θαυματουργός

Αγία Δοσιθέα Βασίλισσα της Ρωσίας

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Ανατολή ήλιου: 07:26 - Δύση ήλιου: 17:51

Σελήνη 6.4 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.