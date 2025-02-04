Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Φεβρουαρίου

Σήμερα, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμάει τον Όσιο Ισίδωρο τον Πηλουσιώτη, τον Όσιο Ιάσιμο τον Θαυματουργό και τον Άγιο Αβράμιο τον Ιερομάρτυρα, Επίσκοπο Αρβήλ της Περσίας.
Αναλυτικά γιορτάζουν οι:
- Άγιος Αβράμιος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Αρβήλ της Περσίας
- Άγιος Ιωσήφ ο Χαλεπλής
- Όσιος Νικόλαος ο Ομολογητής ο Στουδίτης
- Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Ειρηνουπόλεως
- Άγιος Θεόκτιστος
- Όσιοι Ευάγριος και Σίος εκ Γεωργίας
- Όσιος Νικήτας «ο εν τοις Πυθίοις»
- Άγιος Γεώργιος ο Πρίγκιπας
- Όσιοι Αβραάμ και Κόπρις
- Όσιος Κύριλλος ο Θαυματουργός
- Αγία Δοσιθέα Βασίλισσα της Ρωσίας
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
Ανατολή ήλιου: 07:26 - Δύση ήλιου: 17:51
Σελήνη 6.4 ημερών
