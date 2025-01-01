Πυροβολισμοί τα ξημερώματα στον Ασπρόπυργο - Τραυματίστηκε σοβαρά ανήλικος

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο Ελευσίνας ανήλικος, περίπου 15 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε εκεί με τραύμα από πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα, λίγο πριν τη 01.00 τα ξημερώματα από την περιοχή του Ασπροπύργου.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία διαπιστώθηκε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί, πιθανότατα από την περιοχή Νέας Ζωής, λίγη ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου και λίγο αργότερα βρέθηκε στο δρόμο το 15χρονο παιδί.

O ανήλικος είναι Ρομά αλβανικής υπηκοότητας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με διερχόμενο από το σημείο ΙΧ. Ο 44χρονος οδηγός του IΧ δήλωσε στους αστυνομικούς ότι τον σταμάτησε μία θεία του τραυματία και ζήτησε βοήθεια.

Ο ανήλικος τραυματίας εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Προανάκριση για το αιματηρό περιστατικό διενεργείται από Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Δυτικής Αττικής, η οποία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί και αναζητά τους δράστες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

