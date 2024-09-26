Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε σήμερα το πρωί επιχείρηση σε καταυλισμούς Ρομά και συγκεκριμένα στο Βλυχό, τη Νέα Ζωή και τα Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια, όπου συνέλαβαν, μεταξύ άλλων, και μέλη συμμορίας που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν εννέα άτομα, εκ των οποίων ο ένας έγκλειστος σε φυλακές.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τέσσερα οχήματα, ρούχα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες σε διαρρήξεις, πλήθος κλοπιμαίων, 3.000 ευρώ, μία καραμπίνα και αρκετά φυσίγγια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.