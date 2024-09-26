Για τα βίαια περιστατικά ανηλίκων, μίλησε στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Σήμερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο ίδιος δήλωσε πως δεν είναι ένα αστυνομικό θέμα, αλλά ένα κοινωνικό ζήτημα.

Έχουμε 50% αύξηση στις συλλήψεις ανηλίκων

Υπογράμμισε πως δεν έχουμε έξαρση αλλά μία μείωση στα περιστατικά. Ωστόσο, υπάρχει αύξηση των συλλήψεων. Όπως ανέφερε ο υπουργός, το 2023 η αστυνομία συνέλαβε 6.150 περίπου ανήλικους δράστες, ενώ το 2024 σχεδόν 9.000 (8.978), δηλαδή περίπου 50% αύξηση, ενώ τα περιστατικά είναι περίπου 20% λιγότερα.

«Πρέπει να δούμε το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση, να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη, οι γονείς, όπως και όλη η κοινωνία» και πρόσθεσε πως αυτά δεν γίνονται ξαφνικά.

«Δεν εμφανίζεται ξαφνικά ένα παραβατικό παιδί, Το παιδί το παραβατικό έχει μία ιστορία πίσω του. Έχουν γίνει καταγγελίες στο σχολείο, στη γειτονιά αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει διαχείριση και κάποια στιγμή αυτό θα εκραγεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πολλοί γονείς μαθαίνω ότι νιώθουν και μία περηφάνια που το παιδί έχει αυτές τις ικανότητες να δέρνει ή να κακοποιεί άλλα παιδιά. Θέλω να πω ότι όλα αυτά συνδέονται με ένα ιστορικό, με την οικογένεια, τους γονείς, την ανοχή που δείχνουν οι γονείς στην παραβατικότητα και ούτω καθεξής.»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του υπουργού:

