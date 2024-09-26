Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου. Σύμφωνα με όσα καταγράφει, το TheNewspaper.gr, μία νεαρή γυναίκα επισκέφθηκε το ΤΕΠ του “Αχιλλοπουλείου” δηλώνοντας χρήστρια ναρκωτικών ουσιών.

Λίγο μετά τις 03.00 ζήτησε να εξεταστεί από ορθοπεδικό, για πρόβλημα υγείας που φέρεται να αντιμετωπίζει και επειδή η έλευση του ειδικού ιατρού καθυστέρησε δέκα λεπτά, έβαλε τις φωνές, έβριζε τους γιατρούς και τους ασθενείς και επιτέθηκε με ψαλίδι που έφερε πάνω της σε έναν ασθενή που ανέμενε να εξυπηρετηθεί, τραυματίζοντάς τον.

Παράλληλα, - σύμφωνα με το δημοσίευμα- απειλούσε τους γιατρούς με το ψαλίδι, δημιουργώντας πανικό. Αμέσως κλήθηκε το “100”. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο με καθυστέρηση και ζήτησαν από γιατρούς και ασθενείς να υποβάλλουν μήνυση εναντίον της.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα είναι γνωστή στις Αρχές, αλλά και στο ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου, καθώς μόλις την περασμένη Δευτέρα νοσηλεύτηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών.

Η υπόθεση αυτή φέρνει στο φως την ανεπάρκεια της ασφάλειας στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, καθώς γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς βρίσκονται σε κίνδυνο ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία.

