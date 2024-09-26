Σκληραίνουν οι ποινές για την τηλεοπτική «πειρατεία»: Κάθειρξη 8 χρόνων σε μεταπωλητή

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης εκδόθηκε χθες μία απόφαση που αναμένεται να δημιουργήσει προηγούμενο για τα ελληνικά δικαστικά χρονικά.

Ένας ημεδαπός κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη και χρηματική ποινή 17.000 ευρώ, ενώ αποφασίστηκε η δήμευση του κατασχεθέντος εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε για τη διάπραξη των εγκλημάτων του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος για πολλά χρόνια λειτουργούσε ως μεταπωλητής παράνομων πακέτων συνδρομητικής τηλεόρασης, συνδέθηκε με μία ευρύτερη πυραμιδική εγκληματική οργάνωση, η οποία αποκόμιζε παράνομα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ και παράνομο πελατολόγιο χιλιάδων συνδρομητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ποινή που επιβλήθηκε χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς οι λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης φανερώνουν το βάθος της παρανομίας στην οποία εμπλεκόταν ο καταδικασθείς. Ο εισαγγελέας, κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του, τόνισε ότι η έκταση και το εύρος των παράνομων δραστηριοτήτων του κατηγορούμενου ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, με το παράνομο δίκτυο να αγγίζει χιλιάδες τελικούς χρήστες-πελάτες πειρατικών συνδέσεων, οι οποίοι αποκτούσαν παράνομα συνδρομές σε τηλεοπτικά συνδρομητικά πακέτα. Μπορεί φαινομενικά τα μηνιαία ποσά των 15 και 20 ευρώ που πλήρωναν περίπου για αυτές τις πειρατικές συνδρομές, να φαίνονται λίγα, αλλά αθροιστικά όταν το πελατολόγιο είναι χιλιάδες άτομα, τα νούμερα που μαζεύονταν τελικά ζαλίζουν.

Η ακροαματική διαδικασία κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον, με πολλούς πολίτες και δημοσιογράφους του δικαστικού ρεπορτάζ να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Η αίθουσα γέμισε με έκπληξη όταν αποκαλύφθηκαν τα οικονομικά στοιχεία: ο καταδικασθείς φέρεται να είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του δικτύου παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Η πολυετής δράση του, όπως αποκαλύφθηκε, αφορούσε την παροχή πρόσβασης σε τηλεοπτικά κανάλια μέσω παράνομων συσκευών, που επέτρεπαν στους χρήστες να παρακάμπτουν τις επίσημες χρεώσεις και να αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα χωρίς την πληρωμή της νόμιμης συνδρομής.

Οι επιπτώσεις αυτής της υπόθεσης δεν σταματούν εδώ. Από τα ανακριτικά δεδομένα προέκυψαν οι χιλιάδες πελάτες του καταδικασθέντος, οι οποίοι τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, καθώς και την επιβολή προστίμων για τη συμμετοχή τους στο παράνομο δίκτυο. Να σημειωθεί ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη και δίωξη τελικών χρηστών το προηγούμενο διάστημα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η σημερινή απόφαση, με την αυστηρότητα της ποινής και τη σοβαρότητα των αποκαλύψεων, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς όσους ασχολούνται ή σκοπεύουν να εμπλακούν σε παράνομες δραστηριότητες συνδρομητικής πειρατείας. Πρόκειται για μια υπόθεση που θέτει νέα δεδομένα στο πεδίο της αντιμετώπισης της ψηφιακής εγκληματικότητας στη χώρα, με τις δικαστικές αρχές να επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει ανοχή για όσους επωφελούνται από παράνομες πρακτικές.

