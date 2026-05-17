Σε εξέλιξη άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ στο Παλαιό Ψυχικό - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού.

Στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Από την ΕΛΑΣ διευκρινίζεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση προσομοίωσης και όχι για πραγματικό περιστατικό, συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Επισημαίνεται επίσης πως δεν επιτρέπεται η δημοσιογραφική κάλυψη ή η λήψη εικόνων από τους χώρους διεξαγωγής της άσκησης.





Πηγή: skai.gr

