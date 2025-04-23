Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με το καΐκι για το σχολείο: ο καθημερινός αγώνας των παιδιών - Δείτε βίντεο

Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας χάνουν το μάθημα και άλλες δραστηριότητες - Αυτό που ζητούν οι γονείς είναι να προστεθεί ένα δρομολόγιο που να εξυπηρετεί

Κάλαμος

Η ταλαιπωρία των παιδιών που ζουν στον Κάλαμο είναι μεγάλη, καθώς τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου πηγαίνουν μέχρι το Μύτικα, μισή ώρα με το καραβάκι της γραμμής. Εκεί έχουν και άλλη αναμονή, για το λεωφορείο και μέχρι να ανοίξει το σχολείο.

Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας χάνουν το μάθημα και άλλες δραστηριότητες. Αυτό που ζητούν οι γονείς είναι να προστεθεί ένα δρομολόγιο που να εξυπηρετεί αποκλειστικά τους μαθητές.

Δείτε βίντεο από το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα σχολείο Μαθητές Λύκειο παιδιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark