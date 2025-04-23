Η ταλαιπωρία των παιδιών που ζουν στον Κάλαμο είναι μεγάλη, καθώς τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου πηγαίνουν μέχρι το Μύτικα, μισή ώρα με το καραβάκι της γραμμής. Εκεί έχουν και άλλη αναμονή, για το λεωφορείο και μέχρι να ανοίξει το σχολείο.

Σε περιπτώσεις κακοκαιρίας χάνουν το μάθημα και άλλες δραστηριότητες. Αυτό που ζητούν οι γονείς είναι να προστεθεί ένα δρομολόγιο που να εξυπηρετεί αποκλειστικά τους μαθητές.

Δείτε βίντεο από το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

