Στη δημοσιότητα νέα πλάνα με μια από τις τελευταίες εμφανίσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου (29/01) στο Εφετείο Αθηνών της Λουκάρεως.

Υπενθυμίζεται ότι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας επιβλήθηκε δις ισόβια για τη δολοφονία των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας το 2019 και το 2021 αντίστοιχα. Η εισαγγελέας πρότεινε να καταδικαστεί η κατηγορούμενη σε δις ισόβια και το δικαστήριο υιοθέτησε την πρότασή της, ενώ η 36χρονη από την Πάτρα δεν ζήτησε κανένα ελαφρυντικό.

