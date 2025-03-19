Εξώδικο Καρυστιανού στον πρόεδρο της Προανακριτικής - «Πράξη υπέρτατης δειλίας από Τριαντόπουλο»

Εξώδικο στον πρόεδρο της Προανακριτικής Επιτροπής, Παναγή Καππάτο έστειλε η πρόεδρος του συλλόγου «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή το αίτημα του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου να παραπεμφθεί απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο.

Ειδικότερα, η επιστολή του κ. Τριαντόπουλου χαρακτηρίζεται ως «πράξη υπέρτατης δειλίας», κρίνοντας πως αν κλείσει με fast track διαδικασίες η Επιτροπή, τότε θα πρόκειται για «κατάλυση του Συντάγματος» που θα προκαλέσει «απόλυτη ακυρότητα» των διαδικασιών.

Στο εξώδικο επίσης αναφέρεται πως τυχόν παράλειψη διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας από την προανακριτική, επιφέρει ποινικές ευθύνες για τα μέλη της για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.

Αναλυτικά το εξώδικο:

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Παναγή Καππάτο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της συσταθείσας για τον Χρήστο Τριαντόπουλο Προανακριτικής Επιτροπής, κατοικοεδρεύοντα στη Βουλή των Ελλήνων.

ΜΕ ΡΗΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΕ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ 27 ΜΕΛΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΧΡΗΣΤΟ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

****************



I. 1.1. Η παρούσα κατεπείγουσα Εξώδικη Δήλωση, Διαμαρτυρία & Πρόσκλησή μας αποστέλλεται σε συνέχεια της σημερινής Ανακοίνωσης του κ. Τριαντόπουλου, ο οποίος με την αποδοχή ή/και καθοδήγηση του Πρωθυπουργού και των λοιπών Μελών της Κυβέρνησης που έσπευσαν να τον επικροτήσουν, μεθόδευσε την προσχηματική και παραπλανητική δήλωσή του ότι δεν επιθυμεί να γίνει προανακριτική, αλλά θέλει να εξεταστεί η υπόθεσή του απευθείας από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, δηλώνοντας συγχρόνως a priori ότι είναι αθώος!

1.2. Ο κ. Τριαντόπουλος, λοιπόν:

(α) ζητά η Προανακριτική Επιτροπή να μην εκτελέσει το καθήκον της για διενέργεια προκαταρκτικής, ήτοι να μην συλλέξει τα κατά νόμον αποδεικτικά στοιχεία και να μην εξετάσει μάρτυρες ∙

(β) συγχρόνως επιμένει στην αθωότητά του, και συνεπώς δεν υπάρχει ούτε καν το αποδεικτικό στοιχείο της ομολογίας του, το οποίο εκτιμάται ελευθέρως ∙

(γ) παρά τα ανωτέρω όμως ζητά να του ασκηθεί ποινική δίωξη από την Προανακριτική Επιτροπή, ώστε να παραπεμφθεί και εξεταστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, την ηγεσία του οποίου έχει ορίσει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, της οποίας είναι Βουλευτής και μέχρι πρότινος Υπουργός.

1.3. Oπως όμως πολύ καλά γνωρίζετε:

1ον] Καθήκον της Προανακριτικής Επιτροπής αποτελεί η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, ώστε να εξακριβωθεί αν τελέσθηκε ή όχι η αξιόποινη πράξη που αναφέρεται σε μήνυση, έγκληση, και εν προκειμένω στην περικεκομμένη και περίτεχνα διατυπωμένη Πρόταση Σύστασης Προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ.

2ον] Ως εκ τούτου η Προανακριτική Επιτροπή επιφορτίζεται με τα καθήκοντα και τις εξουσίες οιονεί Εισαγγελέα, με όλες τις εξ αυτού του λόγου συνέπειες και ευθύνες.

3ον] Τυχόν δε παράλειψη διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας από την Προανακριτική Επιτροπή επιφέρει ερευνητέες ποινικές ευθύνες για όλα τα Μέλη της, και δη, μεταξύ άλλων, για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας του άρθρου 239 ΠΚ.

4ον] Δεν νοείται σε Κράτος Δικαίου, ο ύποπτος, ήτοι εν προκειμένω ο κ. Τριαντόπουλος, να μπορεί να επιλέγει ή να αναθέτει την προκαταρκτική έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του, σε Δικαστική Αρχή της επιλογής του και κατά βούλησή του.

5ον] Συνεπώς, η δήλωση του υπόπτου, κ. Τριαντόπουλου, να παραπεμφθεί απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, χωρίς προκαταρκτική έρευνα, σε περίπτωση που αυτή από την Επιτροπή Σας υιοθετηθεί, συνιστά πλήρη κατάλυση του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου, κατάλυση που θα επιτευχθεί με την άμεση συνδρομή και συνέργεια Υμών, με όλες τις εξ αυτού του λόγου συνέπειες και κατά τον νόμο ευθύνες σας.

6ν] Πρόδηλα και ξεκάθαρα είναι τα ταπεινά και δόλια κίνητρα που ώθησαν τον κ. Τριαντόπουλο σε αυτήν την πράξη υπέρτατης δειλίας, με σκοπό να παρακάμψει ακόμη και αυτήν την αποδυναμωμένη Προανακριτική, για να αποφύγει τη διαδικασία συλλογής αποδείξεων και κλήτευσης μαρτύρων που θα έφερναν έστω και μέρος της αλήθειας στο φως και θα αναδείκνυαν και τους λοιπούς ποινικά υπόλογους, που συμμετείχαν στις ερευνητέες από μέρους Σας πράξεις, ώστε εν συνεχεία να αναζητηθούν και οι ποινικές ευθύνες αυτών, ως ο νόμος ορίζει.

7ον]. Και τέλος, η άσκηση δίωξης κατά του κ. Τριαντόπουλου χωρίς προκαταρκτική έρευνα, γεννά απόλυτη ακυρότητα της κατά παράκαμψης της διαδικασίας παραπομπής του στο Ανώτατο Διακστικό Συμβούλιο, το οποίο αυτεπαγγέλτως υποχρεούται να την κηρύξει.

ΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας να απευθυνθούμε στις αρμόδιες Δικαστικές και Λοιπές Αρμόδιες Ημεδαπές και Ευρωπαϊκές Αρχές, με την παρούσα:

1ον] ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για τις άνω μεθοδεύσεις όλων των υπευθύνων, χωρίς κανέναν διαχωρισμό, με τις οποίες για άλλη μια φορά μας αποδεικνύουν ότι μας αντιμετωπίζουν ως βαθιά αφελείς, υποτιμώντας τη νοημοσύνη μας και υπονομεύοντας βασικές αρχές του Συντάγματος και του Κράτους Δικαίου, το οποίο έχουν μετατρέψει σε Κράτος Αδίκου και Ασυδοσίας∙

2ον] ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ:

(α) όπως άπαντες ανταποκριθείτε στον θεσμικό σας ρόλο και τηρήσετε το καθήκον σας ∙

(β) όπως διενεργήσετε προσηκόντως προκαταρκτική έρευνα έστω και επ’ αυτής της περικομμένης και “κουτσουρεμένης” πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η οποία αποτέλεσε τη βάση σύστασης της Επιτροπής Σας∙

(γ) όπως άρα προβείτε στη συλλογή όλου του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού και ασκήσετε ποινική δίωξη για όλα τα αδικήματα, τα οποία θα αναδειχθούν από την έρευνα, την οποία οφείλετε όπως διεξάγετε in rem∙

(δ) όπως απέχετε από πράξεις που στοιχειοθετούν περίτεχνη, πλην όμως σκανδαλωδώς εμφανή πράξη συγκάλυψής των ποινικών ευθυνών του Χρήστου Τριαντόπουλου, και κατ’ επέκταση παντός συμμετόχου του που θα αναδειχθεί από την προανακριτική διαδικασία∙

3ον] ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ όπως ασκήσουμε κατά παντός κατά νόμον υπευθύνου κάθε προβλεπόμενο από τον νόμο δικαίωμα και αξίωσή μας, που απορρέουν από τις ανωτέρω αιτίες.

Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς τον κ. Παναγή Καππάτο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της συσταθείσας Προανακριτικής Επιτροπής, κατοικοεδρεύοντος στη Βουλή των Ελλήνων, με το ρητό αίτημα όπως κοινοποιήσει την παρούσα σε όλα τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής, προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενο της στη συνταχθησομένη έκθεση επίδοσης.

Πηγή: skai.gr

