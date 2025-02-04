Βόλος: Συνελήφθη για… 7η φορά να οδηγεί μεθυσμένος

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά επτά φορές συνολικά, έχει συλληφθεί οδηγός στον Βόλο για οδήγηση, υπό την επήρεια οινοπνεύματος σύμφωνα με το ertnews.gr. Και προφανώς, ούτε η παραπομπή σε δίκη, ούτε τα πρόστιμα, ούτε η αφαίρεση των εγγράφων οδήγησης, έχουν σταθεί ικανά, να τον αποτρέψουν να το επαναλάβει.

Χθες, κάθισε για μια ακόμη φορά στο εδώλιο του κατηγορουμένου, καθώς συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής να οδηγεί και πάλι μεθυσμένος. Η ποσότητα αλκοόλ που ανιχνεύθηκε στο αίμα του, ήταν 0,92 μgr/lt και 1,04 μgr/lt, αντίστοιχα στις δύο μετρήσεις.

Καταδικάστηκε για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, αλλά και για απουσία διπλώματος, το οποίο του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν, για το ίδιο παράπτωμα. Όπως προέκυψε δε, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν του πατέρα του.

Η συνολική ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε ήταν 30 μήνες, εκ των οποίων κρίθηκε ότι θα πρέπει να εκτίσει τους έξι και για τους υπόλοιπους 24 να υπάρξει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Τελικά, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος, μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.