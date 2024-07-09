Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος της 40χρονης Γαλλίδας Anna Konontchouk που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα Aegean 600 στην Κάρπαθο.



Η άτυχη Anna Konontchouk ήταν μέλος του πληρώματος στο ιστιοφόρο σκάφος Heaven. Η 40χρονη μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Δεν ήταν η μόνη που έπεσε στη θάλασσα, καθώς την ίδια τύχη είχε και ένας 61χρονο Πολωνός ο οποίος περισυνελέγη τραυματισμένος.

Η 40χρονη είχε ουκρανική καταγωγή, και γνώριζε άπταιστα γαλλικά, ρωσικά και ουκρανικά κάτι που αξιοποιούσε επαγγελματικά. Ασχολούνταν επαγγελματικά με τον τουριστικό κλάδο και το real estate στη γαλλική Ριβιέρα. Φέρεται να είχε πάθος με την ιστιοπλοΐα και τα θαλάσσια σπορ.



O Aegean 600 είναι από τους σπουδαιότερους αγώνες με μεγάλη συμμετοχή σκαφών με ξένη σημαία.

"Ακραίες οι συνθήκες"

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος που είναι μέλος πληρώματος σκάφους που συμμετέχει στον αγώνα, είπε πως "σε εκείνο το σημείο στο Καρπάθειο ξέραμε ότι θα περιμένουμε πολύ δύσκολες συνθήκες. Φτάσαμε να έχουμε 45-60 κόμβους αέρα (111 χλμ/ώρα), κάποια στιγμή ακούσαμε στο VHF το περιστατικό ότι υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα".

Όπως εξήγησε ο κ. Αντωνόπουλος "οι συνθήκες ήταν ακραίες" για να διευκρινίσει στη συνέχεια ότι "είναι στην ευχέρεια το κάθε σκάφος να κάνει ό,τι κίνηση θέλει, να εγκαταλείψει, να βάλει τα πανιά θυέλλης. Αυτό που μας μαθαίνουν εμάς στα σεμινάρια ασφαλείας πριν τον αγώνα είναι ότι μας ενδιαφέρει πρώτα η ασφάλεια".

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κάσου για πτώση στη θάλασσα δύο μελών του πληρώματος ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους σημαίας Ισπανίας, το οποίο έπλεε βορειοδυτικά του νησιού. Τα άτομα πληρώματος περισυνελέγησαν από το Ι/Φ, όμως μία 40χρονη (υπήκοος Γαλλίας), ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στην περιοχή μετέβη Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε το Ι/Φ και το συνόδευσε στο λιμάνι της Κάσου. Από ιατρό του Π.Π.Ι. Κάσου διαπιστώθηκε ο θάνατος της 40χρονης αλλοδαπής, η σορός της οποίας πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Κάσου.

»Επίσης τις βραδινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Καρπάθου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον τραυματισμό ενός 61χρονου επιβαίνοντα ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους σημαίας Πολωνίας που συμμετείχε στον αγώνα. Το Ι/Φ σκάφος κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι Πηγαδίων Καρπάθου συνοδευόμενο από το Ε/Ρ – Α/Ψ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΙΑ» Τ. Διαφανίου 24. Ο 61χρονος αποβιβάσθηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Καρπάθου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καρπάθου».

