Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ), που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τους πίνακες ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, θα είναι ορατά στους υποψηφίους μόνο τα τμήματα, στα οποία έχουν εξασφαλίσει την ΕΒΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν αρχικά να επεξεργάζονται το μηχανογραφικό τους δηλώνοντας τις προσωρινές τους προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση Μηχανογραφικού) και στη συνέχεια, να προχωρούν στην οριστικοποίησή του μέσω της τελικής υποβολής του (Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου), μέσα στην προθεσμία, που θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας. Σημειώνεται, ότι οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές, που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές ήΤμήματα των Πανεπιστημίων στις Πανελλαδικές 2024.

Να σημειωθεί, ότι μια Σχολή ή Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής από το 80% έως το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων - ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Αντίστοιχα, μπορεί να έχει επιλέξει και για το Ειδικό Μάθημα – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές - ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή, εφόσον δεν διαθέτουν οι ίδιοι.

Πώς υπολογίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου [ΜΟ=ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4]

Το Υπουργείο καθορίζει το εύρος για το ποσοστό Χ%.

Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ορίστηκαν οι τιμές 0,80 και 1,20 αντιστοίχως.

Ως συντελεστής της ΕΒΕ μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Για παράδειγμα:

Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 12/20.

ΕΒΕ που ορίζεται από Πανεπιστημιακό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 10,8.

Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 11/20.

ΕΒΕ που ορίζεται από Πανεπιστημιακό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 9,9.

Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της ΕΒΕ λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Ο συντελεστής της ΕΒΕ για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της ΕΒΕ εισήχθη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με βάση σχετική Υπουργική Απόφαση.

Πώς υπολογίζονται οι ΕΒΕ για τα Ειδικά Μαθήματα

Στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών γίνεται πανελλαδικά.

Για την εισαγωγή απαιτείται η επίτευξη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, καθώς και της ΕΒΕ της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης.

Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων, προστίθεται στη βαθμολογία των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής έχουν οριστεί οι τιμές 0,70 και 1,10 αντιστοίχως. Ως συντελεστής της ΕΒΕ μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή μηχανογραφικών - Οι ημερομηνίες και η διαδικασία

Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2024 ξεκινούν από σήμερα (9-7-2024) μέχρι και την Πέμπτη (18-7-2024) και ώρα 24:00, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο (2) επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειο, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Αναλυτικές λεπτομέρειες και οδηγίες στην σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ.

Γενικές Πληροφορίες

Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των Μ.Δ. και Π.Μ.Δ. είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε Λυκείου και επιπλέον την Παρασκευή 12-7-2024 και την Πέμπτη 18-7-2024. Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2024, καταθέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2024

Από σήμερα Τρίτη 9-7-2024 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ. Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας και Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα). Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.