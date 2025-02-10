Στη σύλληψη 5 ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε επιθέσεις μεταξύ οπαδών κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ χθες το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Λαυρίου προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Αποτέλεσμα των επεισοδίων ήταν ο τραυματισμός δύο αστυνομικών αλλά και ενός κριτή της γραμματείας του αγώνα, ενώ μετά από επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές ατόμων, προκειμένου να διερευνηθεί η συμμετοχή τους στα επεισόδια.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, από την προανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό από το σύστημα εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης, πιστοποιήθηκε η συμμετοχή 5ε εκ των προσαχθέντων στα επεισόδια, μεταξύ των οποίων οι δύο που τραυμάτισαν τους αστυνομικούς.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

