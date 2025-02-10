Νίκος Χαρδαλιάς από Σαντορίνη: Πλέγμα τριών δράσεων από την Περιφέρεια Αττικής

Τη Σαντορίνη επισκέφθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, δηλώνοντας την ισχυρή βούληση του Περιφερειακού Συμβουλίου να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην έμπρακτη ανακούφιση των κατοίκων από τις συνέπειες της έντονης σεισμικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών.

«Η Περιφέρεια Αττικής είναι εδώ, όπου υπάρχει ανάγκη, είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη της Σαντορίνης για να δείξουμε εμπράκτως την αλληλεγγύη μας, να συνδράμουμε τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς με κάθε πρόσφορο τρόπο στην προσπάθεια για την επαναφορά της κανονικότητας το συντομότερο δυνατόν» ήταν το μήνυμα του Περιφερειάρχη, ο οποίος περιηγήθηκε στο νησί και μίλησε με κατοίκους, επιχειρηματίες και τοπικούς φορείς.

Ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θήρας Νίκο Ζώρζο, με τον οποίο είχε εκτενή συνομιλία σχετικά με την άμεση παροχή αρωγής από την Περιφέρεια Αττικής στο έργο του Δήμου για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. «Στη δύσκολη αυτή συγκυρία για το νησί της Σαντορίνης, η μεγάλη αυτοδιοικητική οικογένεια είναι ενωμένη, για να παρέχουμε κάθε δυνατή αρωγή στην προσπάθεια που γίνεται από τη δημοτική αρχή σας, σε συνεργασία και με τα συναρμόδια υπουργεία, αλλά και με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Από την πρώτη στιγμή, υπήρξε μια εξαιρετική κινητοποίηση της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων και εμείς είμαστε εδώ, για να είμαστε χρήσιμοι σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Πλέγμα τριών δράσεων από την Περιφέρεια Αττικής

Όπως επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, τεχνικά κλιμάκια από μηχανικούς και τοπογράφους της Περιφέρειας Αττικής θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες στη Σαντορίνη, για να συμμετάσχουν σε τοπογραφικές απεικονίσεις και μελέτες που θα υλοποιήσει ο Δήμος Θήρας. Σημαντική θα είναι η συνεισφορά της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής A.E.», η οποία θα αναλάβει την εκπόνηση επειγουσών μελετών σχετικά με σχολικές αίθουσες και αθλητικές υποδομές του νησιού. Επιπροσθέτως, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική A.E.» θα αναλάβει σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την εκπόνηση ειδικού σχεδίου για καμπάνιες με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του νησιού μετά το τέλος του φαινομένου, με έμφαση στις πολιτιστικές συνεργασίες.

Αποτελεσματική η εφαρμογή του σχεδίου «Τάλως»

Εν συνεχεία, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε το κινητό κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής «Όλυμπος», όπου και ενημερώθηκε από τον επικεφαλής των κλιμακίων, Αρχιπύραρχο Ζώη Γιώτη για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου. Ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε με μέλη των κλιμακίων της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ που βρίσκονται στο νησί, τους οποίους συνεχάρη για την προσφορά και τον επαγγελματισμό τους, ενώ επεσήμανε τον βαρύνοντα ρόλο που διαδραματίζουν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. «Όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, απαιτείται ψυχραιμία, αλλά και απόλυτη εγρήγορση από τον κρατικό μηχανισμό, πάντα σε συνεννόηση με την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή. Με την εμπειρία και την αφοσίωση όλων σας, είμαι σίγουρος πως οι πολίτες και οι επισκέπτες του νησιού θα είναι απόλυτα ασφαλείς μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλότητα» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για το επιχειρησιακό σχέδιο «Τάλως» που εφαρμόζεται στο νησί, ο Περιφερειάρχης σημείωσε: «Το σχέδιο αυτό, που είχα την τιμή να υπογράψω ως Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εκπονήθηκε με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τον Φεβρουάριο του 2020. Είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε, ότι μέχρι τότε η χώρα δεν είχε εθνικά σχέδια αντιμετώπισης απειλών από φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα - τα απέκτησε με πολύ σκληρή δουλειά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα μιλάμε για το ‘Τάλως 2’, καθώς κάθε τρία χρόνια τα γενικά σχέδια επικαιροποιούνται. Έτσι, σε συνδυασμό με το Σχέδιο ‘Ξενοκράτης’, είναι εφικτή η λήψη στοχευμένων ανά περίσταση προληπτικών μέτρων, πάνω σε συγκεκριμένο σχεδιασμό, με τον συντονισμό των κρατικών φορέων».

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευσαν στην επίσκεψή του η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, o Πρόεδρος της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Δημήτρης Φραγκάκης και η Γενική Διευθύντρια του οργανισμού Έφη Φιλιοπούλου.



Πηγή: skai.gr

