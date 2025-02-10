Σε εξέλιξη βρίσκεται η σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Οι Αρχές και επιστήμονες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι των νησιών αναμένουν το πρώτο θετικό σινιάλο για επιστροφή στην κανονικότητα.

Εν τω μεταξύ, νέα συνεδρίαση των επιστημόνων αναμένεται αύριο, σύμφωνα με τον διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιο Γκανά, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3.

Δύο νέες σεισμικές δονήσεις 4 βαθμών και άνω της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν μέσα σε 17 λεπτά λίγο μετά τις 15.00. Ειδικότερα, σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 31 λεπτά μετά τις 15.00 το μεσημέρι 17 χλμ. νότια νοτιανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού και σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε 14 λεπτά μετά τις 15.00 το μεσημέρι 19 χλμ. νότια της Αρκεσίνης Αμοργού.

Είχε προηγηθεί, λίγο μετά τη μία, ισχυρή δόνηση 4,9 βαθμών στην ίδια περιοχή, που έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Πρόκειται για την μεγαλύτερη σεισμική δόνηση που καταγράφηκε σήμερα έπειτα από τον σεισμό μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 21:05 την Κυριακή. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Τέσσερα λεπτά αργότερο στο ίδιο σημείο σημειώθηκε και δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ. Ακολούθησε και τρίτος 4,3 Ρίχτερ.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο τοποθετώντας δύο νέους σεισμογράφους στο βυθό της Νέας Καμμένης σήμερα ενώ δύο ανασύρθηκαν προκειμένου να συλλέξουν οι ειδικοί τα δεδομένα που έχουν καταγράψει.

Κλειστά σχολεία

Σε εγρήγορση παραμένουν αρχές, σεισμολόγοι και κάτοικοι των νησιών.

Εκτός από τη Σαντορίνη, Αμοργό, Ίο και Ανάφη, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Νάξο, Πάρο, Αντίπαρο και Κίμωλο.

Έχασε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της σεζόν η Σαντορίνη – Στη Σούδα της Κρήτης το Viking star

Λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, το κρουαζιερόπλοιο Viking star με 893 επιβάτες και 470 μέλη πληρώματος, το οποίο θα άνοιγε το πρωί, τη φετινή σεζόν της κρουαζιέρας για τη Σαντορίνη, άλλαξε το πρόγραμμα του και ελλιμενίστηκε στη Σούδα της Κρήτης.

