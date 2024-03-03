Γεγονότα

1802: Η «Σονάτα υπό το Σεληνόφως» του Μπετόβεν, η πιο φημισμένη σύνθεση για πιάνο, τυπώνεται σε παρτιτούρα.

1821: Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β’, με φιρμάνι του απαιτεί από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριο Ε’ τον αφορισμό του Αλέξανδρου Υψηλάντη και του Μιχαήλ Σούτσου για την Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.

1827: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αποκρούει στο Κερατσίνι του Πειραιά επίθεση του Κιουταχή, αρχικώς 800 και την άλλη ημέρα 6.000 Τούρκων. Η μάχη αυτή υπήρξε μία από τις λαμπρότερες νίκες του.

1913: Ελληνικό στρατιωτικό τμήμα απελευθερώνει τους Αγίους Σαράντα, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.

1991: Καταγράφεται σε ερασιτεχνικό βίντεο ο άγριος ξυλοδαρμός του αφροαμερικανού Ρόντνεϊ Κινγκ από αστυνομικούς, στο Λος Άντζελες. Θα προκληθούν σοβαρές ταραχές από τη μαύρη κοινότητα της πόλης.

2017: 26η μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Ελλάδα, όσον αφορά τις επιδόσεις της στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν).



Γεννήσεις



1804 :Γκιστάβ ντ’ Εστάλ, γάλλος συγγραφέας και φιλέλληνας. Εργάστηκε στην Ελλάδα την περίοδο της Αντιβασιλείας του Όθωνα στον αγροτικό τομέα και πρότεινε την ίδρυση κρατικών αγροκτημάτων. Πρέσβευε τις ιδέες του Σαιν Σιμόν, ενός συμπατριώτη του ουτοπικού σοσιαλιστή. Όταν μαθεύτηκε ότι ήταν σενσιμονιστής παύθηκε από τη θέση του και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα. (Θαν. 9/4/1886)

1847: Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, αμερικανοσκωτσέζος φυσικός, εφευρέτης του τηλεφώνου. (Θαν. 2/8/1922)

1915: Νίκος Γούναρης, έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. (Θαν. 5/5/195)



Θάνατοι



1957:Γρηγόριος Αυξεντίου, κύπριος αγωνιστής της ΕΟΚΑ, που κάηκε ζωντανός στο κρησφύγετό του από τον αγγλικό στρατό κατοχής. (Γεν. 22/2/1928)

1961: Πάουλ Βιτγκενστάιν, αυστριακός πιανίστας. Έχασε το δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου κι έκανε σπουδαία καριέρα παίζοντας με το αριστερό χέρι. Έργα για το αριστερό χέρι του Βιτγκενστάιν έγραψαν οι Ρίχαρντ Στράους, Έριχ Κόρνγκολντ, Πάουλ Χίντεμιτ, Σεργκέι Προκόφιεφ, Μορίς Ραβέλ και Μπέντζαμιν Μπρίτεν. (Γεν. 5/11/1887)

1993: Άλμπερτ Σέιμπιν, αμερικανός ιατρικός ερευνητής. Ανακάλυψε ένα εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας (βατσίνα), φθηνότερο κι εξίσου αποτελεσματικό με αυτό του πρωτοπόρου Τζόνας Σαλκ. (Γεν. 26/8/1906)

