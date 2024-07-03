1866 ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤΣ

Η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένινγκραντς.

1884 ΔΕΙΚΤΗΣ DOW JONES

Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Τσαρλς Ντόου και τον Έντουαρντ Τζόουνς. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σ’ ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο «Customers Afternoon Letter».

1908 ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

O ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει τον «Δίσκο της Φαιστού» στο υπόγειο του δωματίου XL-101 του Μινωικού παλατιού της Φαιστού, κοντά στην Αγία Τριάδα, στη νότια Κρήτη

1971 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΤΖΙΜ ΜΟΡΙΣΟΝ

Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors.

Πηγή: skai.gr

