Συνεχίζονται οι αιτήσεις τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εταιριών για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα τουριστικά καταλύματα και οι ακτοπλοϊκές εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο νέο και ενισχυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, μέσω gov.gr,

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2024-2025 ξεκίνησε τη Δευτέρα 01/07/2024, θα διαρκέσει έως τις 30/06/2025 και αφορά σε 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, ο οποίος είναι αυξημένος κατά 43% από πέρυσι.

Οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το μητρώο παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω και Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ για διαμονή σε καταλύματα των δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. 'Αννας της Π.Ε. Ευβοίας, καθώς και στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, με αντίστοιχη επιδότηση κατά 20% και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15/12/2024 έως 14/01/2025) και του Πάσχα (από 11/04/2025 έως 27/04/2025).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.