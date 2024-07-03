Άλλη μία καταγγελία πολιτών κατά των Δήμων που δεν μαζέυουν την καύσιμη ύλη από τα καθαρισμένα οικόπεδά τους, έφτασε στον ΣΚΑΙ.

Αυτή την φορά στην κοινότητα της Διώνης, του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, κομμένα ξερόκλαδα – ωρολογιακή βόμβα, στοιβάζονται για μέρες στην άκρη των δρόμων, καθώς δεν περνούν τα φορτηγά του Δήμου για να τα συλλέξουν.

Στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέσα στο πευκοδάσος και κοντά σε σπίτια, στοιβάζονται κομμένα ξερόκλαδα σε μήκος σχεδόν όλου του δρόμου.

Παρά τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες με τις φωτιές στην Αττική – αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα – η καύσιμη ύλη από τα καθαρισμένα οικόπεδα παραμένει εκτεθειμένη στους δρόμους καθώς ο Δήμος δεν προλαβαίνει την αποκομιδή τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, απαντώντας σε αντίστοιχη καταγγελία, η δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά, δήλωσε ότι ο κάθε πολίτης που είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό του οικοπέδου του ( ή ο εργολάβος που ανέλαβε τον καθαρισμό) θα πρέπει ο ίδιος να μεταφέρει την καύσιμη ύλη στο οικόπεδο που έχει ορίσει ο Δήμος ως τόπο συγκέντρωσης, για να τα πάρουν από εκεί τα φορτηγά.

«Δεν προλαβαίνουμε, έχουμε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Οι πολίτες θα περιμένουν στη σειρά των αιτήσεων για να έρθουμε να τα πάρουμε». Όπως είπε μάλιστα, αυτή τη στιγμή είναι σε αναμονή περίπου 400 αιτήσεις.

Πηγή: skai.gr

