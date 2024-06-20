Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 20 Ιουνίου 1978 - Ο φονικός σεισμός στη Θεσσαλονίκη - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το χαλασμένο από τις 20 Ιουνίου 1978 ρολόι στη Στοά Μαλακοπή, στην Πλατεία Χρηματιστηρίου, υπενθυμίζει ακόμα την ώρα του σεισμού... 

Σαν σήμερα

  • 451 Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Σαν σήμερα

Διεξάγεται η επονομασθείσα «Μάχη των Εθνών» στα Καταλαυνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι, Ρωμαίοι και Βησιγότθοι υπό τους Φλάβιο Αέτιο και Θευδέριχο από τη μία πλευρά και οι Ούνοι του Αττίλα από την άλλη.

  • 1824 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ

Σαν σήμερα

Οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά.

  • 1837 ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Σαν σήμερα

Η πριγκίπισσα Αλεξαντρίνα στέφεται βασίλισσα της Μ. Βρετανίας ως Βικτώρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτωριανή.

  • 1940 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

Σαν σήμερα

Η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη Λυρική Σκηνή.

  • 1944 CIA

Σαν σήμερα

Ιδρύεται η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA).

  • 1978 ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σαν σήμερα

Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη. Ο σεισμός της 20ης Ιουνίου προκάλεσε συνολικά τον θάνατο 49 ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην πλατεία Ιπποδρομίου.

