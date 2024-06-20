451 Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διεξάγεται η επονομασθείσα «Μάχη των Εθνών» στα Καταλαυνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι, Ρωμαίοι και Βησιγότθοι υπό τους Φλάβιο Αέτιο και Θευδέριχο από τη μία πλευρά και οι Ούνοι του Αττίλα από την άλλη.

1824 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ

Οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά.

1837 ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Η πριγκίπισσα Αλεξαντρίνα στέφεται βασίλισσα της Μ. Βρετανίας ως Βικτώρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτωριανή.

1940 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

Η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη Λυρική Σκηνή.

1944 CIA

Ιδρύεται η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA).

1978 ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη. Ο σεισμός της 20ης Ιουνίου προκάλεσε συνολικά τον θάνατο 49 ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην πλατεία Ιπποδρομίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.