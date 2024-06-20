Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια προσδιορίζει το μέλλον της

Στις 28 και 29 Ιουνίου στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών του Μεγάρου Μουσικής, θα φιλοξενηθεί το 3ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2024 με τίτλο «Προσδιορίζοντας Ένα Ανθεκτικό Μέλλον». Το Συνέδριο διοργανώνει η εταιρεία συμβούλων ΑΜΒΙΟ Α.Ε. με την υποστήριξη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και την Επιστημονική συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2024 είναι το τρίτο σε μια σειρά επιτυχημένων κλαδικών συνεδρίων τα οποία πραγματοποιήθηκαν το 2018 και το 2022, έχοντας καθιερωθεί πλέον ως θεσμός στην διεθνή κοινότητα της ιχθυοκαλλιέργειας.

Το 3ο Συνέδριο καλείται να απαντήσει στους παράγοντες που θα οδηγήσουν σε «Ένα Ανθεκτικό Μέλλον». Οι κλυδωνισμοί από την περίοδο της πανδημίας, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν αποσβεσθεί τελείως, οι προκλήσεις που θέτει στον κλάδο η κλιματική αλλαγή και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, επιβάλλουν ένα πολύπλευρο σχεδιασμό και τροποποίηση ή προσαρμογή των πολιτικών σε όλους του τομείς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής, της μεταποίησης, της μεταφοράς, της εμπορίας και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη του κλάδου.

Η ιχθυοκαλλιέργεια θέλει να εξασφαλίσει βιώσιμες επενδύσεις, να συνεχίσει να προωθεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να υιοθετήσει καινοτόμες λύσεις και νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την αειφορία του. Σε αυτό συμβάλουν οι διεθνείς συνεργασίες και συμπράξεις, οι οποίες βρίσκονται σε περίοπτη θέση στην ατζέντα του Συνεδρίου.

Στα πλαίσια της διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών του κλάδου επιλέχθηκε η Ινδία ως τιμώμενη χώρα για το 2024. Τον διεθνή χαρακτήρα του Συνεδρίου επιβεβαιώνει επίσης η παρουσία αντιπροσωπειών από τις πρεσβείες της Κίνας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ εκπροσωπείται και το Υπουργείο Αλιείας και Γαλάζιας Οικονομίας της Σομαλίας. Τέλος στο Συνέδριο συμμετέχουν ομιλητές οι οποίοι προέρχονται από 15 διαφορετικές χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Ινδία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Νορβηγία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Το Συνέδριο λειτουργεί και ως ένας κόμβος συνάντησης παραγωγών, επενδυτών, αλλά και δημόσιων και επιστημονικών φορέων που έχουν συνάφεια με τον κλάδο. Έτσι θα παρευρεθούν στελέχη των Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, ενώ παρουσία θα έχουν και ευρωπαϊκοί δημόσιοι φορείς και Ιδρύματα, όπως το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Διεύθυνση DG-Mare της ΕΕ με τον τομέα της Θαλάσσιας Πολιτικής & Γαλάζιας Οικονομίας (MARE.A), η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM), η Ομοσπονδία Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP), η Ένωση Επιχειρήσεων Υδατοκαλλιέργειας της Ισπανίας (APROMAR).

Επίσης στο κατάλληλα διαμορφωμένο φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής θα υπάρχουν 31 περίπτερα χορηγών, οι οποίοι προέρχονται από 11 χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Πορτογαλία, Ινδία, Νορβηγία, Ιταλία, Ισλανδία, Ισραήλ, Δανία, Γερμανία, ΗΠΑ. Εκπροσωπούνται επίσης τέσσερεις κλαδικοί φορείς και 43 παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. H παρουσία ως χορηγών σημαντικών επιχειρήσεων άλλων κλάδων (τροφές, κλουβιά -δίχτυα, κατασκευή σκαφών, επιχειρήσεις τεχνολογίας, ιατρικών εξοπλισμών και φαρμάκων, μηχανημάτων παραγωγής και συσκευασίας, ασφάλισης κ.α.) καταδεικνύει την σημαντική παρέμβαση των ιχθυοκαλλιεργειών στο σύνολο της Εθνικής Οικονομίας.

Το Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2024, υπό το πρίσμα των σημερινών συγκυριών, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, αφού επιδεικνύει την δυναμική της και τον διεθνή χαρακτήρα της. Η συμμετοχή και αλληλεπίδραση όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι ουσιαστικός παράγοντας, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός και προώθησης των υπεύθυνων και καινοτόμων πρακτικών που θα εξασφαλίσουν για τον κλάδο ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://aquaculture-congress.com/



