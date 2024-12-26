Οικουμενικός Πατριάρχης: Γιόρτασε τα Χριστούγεννα με μοναχικούς Έλληνες της Πόλης

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσκάλεσε περισσότερους από 50 μοναχικούς Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, για να συνεορτάσουν μαζί με τον πνευματικό τους πατέρα, σε οικογενειακή ατμόσφαιρα, τα Χριστούγεννα.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος ευλόγησε το εόρτιο γεύμα που παρέθεσε στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή, η οποία μετά την πρόσφατη ανακαίνισή της εξυπηρετεί τις ανάγκες του Πατριαρχείου.

Νωρίτερα προεξήρχε, σε πανηγυρική και χαρμόσυνη ατμόσφαιρα, στη θεία λειτουργία, που τελέστηκε στον πατριαρχικό ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, παρουσία πλήθους πιστών από την Κωνσταντινούπολη και το εξωτερικό.

Παρόντες ήταν ο πρέσβης της Ελλάδας στην Τουρκία Θεόδωρος Μπιζάκης, κληρικοί, αγιορείτες μοναχοί, εκπρόσωποι χριστιανικών κοινοτήτων της Πόλεως, άρχοντες οφφικιάλιοι της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας υπό τον Γενικό Γραμματέα της αδελφότητάς τους «Παναγία η Παμμακάριστος» Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή, ο γενικός πρόξενος της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, Ρομάν Νεντίλσκι και ο πρόξενος της Ελλάδος Θεόφιλος Γεωργάκης.

Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε στο Πατριαρχικό Γραφείο τον πρέσβη της Ελλάδας με τον οποίο αντήλλαξε θερμές ευχές, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, Αρχιμανδρίτη κ. Εφραίμ, δημάρχους περιφερειών της Κωνσταντινούπολης, όπου ιστορικά υπάρχει παρουσία της ελληνικής μειονότητας, του Πέρα, Ινάν Γκιούναϊ, του Σισλί, Ρεσούλ Εμράχ Σαχάν και Σαρίγερ, Μουσταφά Οκτάι 'Ακσου, καθώς και του εκπροσώπου του δήμου Διπλοκιονίου.

Στη σύντομη ομιλία του τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, υπογραμμίζοντας ότι αυτή αποδεικνύει πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Υπογράμμισε δε ότι επιθυμία του είναι να κυριαρχήσει ανάλογο πνεύμα και στη Μέση Ανατολή, όπου χιλιάδες συνάνθρωποί μας, ιδιαιτέρως παιδιά, ζουν στην σκιά του πολέμου, και απηύθυνε εκ νέου έκκληση για την επικράτηση της ειρήνης.

«Προσευχόμαστε στον Παντοδύναμο Θεό να σταματήσει η αιματοχυσία», είπε ο Πατριάρχης εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι πολιτικοί, μέσω του διαλόγου, θα βάλουν ένα τέλος στις πολεμικές συγκρούσεις. Ιδιαιτέρως δε για την κατάσταση στη Συρία, δήλωσε και πάλι τη συμπαράστασή του προς το παλαίφατο Πατριαρχείο Αντιοχείας και ευχήθηκε οι νέοι κυβερνήτες της χώρας να υπηρετήσουν όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, καθώς όλοι είναι παιδιά του ίδιου Θεού.

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη ομιλία του εξέφρασε την χαρά του για την επικείμενη επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία, και ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα σε όλους τους χριστιανούς που ζουν στη χώρα, και καλή χρονιά σε όλους τους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

