Ο σεισμός της 30ής Οκτωβρίου του 2020 άφησε πολλές πληγές σε ολόκληρη τη Σάμο.

Ιδιαίτερα επλήγησαν και οι εκκλησίες του νησιού. Συνολικά 98 ναοί υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με αποκορύφωμα την Κοίμηση της Θεοτόκου στο Νέο Καρλόβασι της οποίας κατέρρευσαν μεγάλα τμήματα της οροφής.

Πέντε χρόνια μετά οι ναοί δεν έχουν αποκατασταθεί εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων, όπως αναφέρει ο Μητροπολίτης στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Οι πιστοί εκκλησιάζονται σε αίθουσες που έχουν διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτό καθώς και σε ξωκλήσια του νησιού.

Πηγή: skai.gr

