Σάμος: Η ιστορία των βυρσοδεψείων του νησιού

Τα βυρσοδεψεία στο Καρλόβασι είναι ταυτισμένα με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κωμόπολης της δυτικής Σάμου.

Επί μισό αιώνα από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου δημιούργησαν πλούτο, απασχολώντας τους περισσότερους από τους εργαζόμενους της περιοχής.

Με την πάροδο των ετών τα βυρσοδεψεία έκλεισαν, ωστόσο ένα μουσείο που δημιούργησε ο δήμος σε συνδυασμό με τα σχέδια του πανεπιστημίου Αιγαίου φιλοδοξούν να ζωντανέψουν ξανά τα Ταμπάκικα, την περιοχή που έχει ταυτιστεί όσο καμία άλλη με την ιστορία του Καρλόβασι.

